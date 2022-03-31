快訊／桃園市新增至少10例　鄭文燦下午召開疫情記者會說明

國內本土疫情近來升溫，全國各縣市幾乎都淪陷有出現確診個案。考量到病毒變種後傳播力更強，新北市長侯友宜31日拋出接種第4劑的規劃，以便因應病毒傳播。對此，衛福部次長薛瑞元說，目前第3劑施打比率將近5成而已，「趕快加強第3劑施打是最重要的，第4劑要往後再看看」。