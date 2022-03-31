快訊／桃園市新增至少10例　鄭文燦下午召開疫情記者會說明

▲桃園市政府今天下午將召開疫情記者會，將由市長鄭文燦說明新增案例相關情事。（資料照／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市昨天新增9例本土確診個案與16例境外移入個案，據稱31日至少新增10例本土確診個案，市府宣布今天下午2時30分由市長鄭文燦召開疫情說明記者會，採線上直播方式說明相關新增案情。
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▲桃園市政府今天下午將召開疫情記者會，將由市長鄭文燦說明新增案例相關情事。（資料照／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
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