足跡赫見北市「禮服店」　確診海大教授喊冤：學長學弟簡單聊天

▲國立海洋大學校教授確診，事後疫調卻被發現曾去過「禮服店」，如今他也出面澄清。（圖／記者邱中岳攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

海洋大學一名教授日前確診，不過經衛生局緊急疫調後，卻發現該名教授不但曾前往銀河小吃店用餐，更曾和樹德科技大學的2名體育老師與台北商業大學的體育主任，一起前往台北「禮服店」帝都商務會所消費，足跡中涉及不正當場所，1人染疫波及5校，讓海洋大學也決定帶防疫工作告一段落後，將召開評議會對該師議處。不過該名教授出面喊冤，強調地點不是他選，聚會也僅是單純學長弟聚會。

他指出，21日當天，因為基隆市體育會為辦理基隆市運動會活動到校洽談借用場地之事來拜會校長，會後在525酒食館一起聚餐結束，他跟朋友有約在市區要拿東西，就搭了體育會理事長的便車，同車的體育會秘書是銀河小吃店的老闆，於是一群人便在愛四路下車。

▲銀河小吃店店前電梯。（圖／記者郭世賢翻攝）



他先是在路邊等朋友，後續秘書要他上去和老闆娘打聲招呼，於是他便上去坐了一下，順便等朋友，大概20分鐘，朋友便拿東西來了，2人也一起跟著老闆娘寒暄了幾句，隨後便一起離開，誰知道就在這短短的20分鐘內，他和他朋友竟然都雙雙確診。

至於25日晚上足跡曾涉及「禮服店」一事，他澄清，晚上主要是高雄的老師們北上開會，他們接受台北友人邀約，於傍晚17時30分開始用餐，他於18時30分接獲他們的邀請，先驅車返家後才前往，抵達時已經21時40分了，且停留時間短暫，僅簡單聊天一下後，並由台北商業大學體育室主任載他回家，強調聚會僅是單純學長學弟相聚，並未如外界所臆測。

▲海大教授曾去「禮服店」內部情形。（圖／記者邱中岳攝）

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