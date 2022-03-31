　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

足跡赫見北市「禮服店」　確診海大教授喊冤：學長學弟簡單聊天

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲國立海洋大學校教授確診，事後疫調卻被發現曾去過「禮服店」，如今他也出面澄清。（圖／記者邱中岳攝）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

海洋大學一名教授日前確診，不過經衛生局緊急疫調後，卻發現該名教授不但曾前往銀河小吃店用餐，更曾和樹德科技大學的2名體育老師與台北商業大學的體育主任，一起前往台北「禮服店」帝都商務會所消費，足跡中涉及不正當場所，1人染疫波及5校，讓海洋大學也決定帶防疫工作告一段落後，將召開評議會對該師議處。不過該名教授出面喊冤，強調地點不是他選，聚會也僅是單純學長弟聚會。

他指出，21日當天，因為基隆市體育會為辦理基隆市運動會活動到校洽談借用場地之事來拜會校長，會後在525酒食館一起聚餐結束，他跟朋友有約在市區要拿東西，就搭了體育會理事長的便車，同車的體育會秘書是銀河小吃店的老闆，於是一群人便在愛四路下車。

▲▼基隆警到銀河小吃店用餐後染疫，被外界一度認為源頭就是員警帶2名「女陪侍」前往消費。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲銀河小吃店店前電梯。（圖／記者郭世賢翻攝）

他先是在路邊等朋友，後續秘書要他上去和老闆娘打聲招呼，於是他便上去坐了一下，順便等朋友，大概20分鐘，朋友便拿東西來了，2人也一起跟著老闆娘寒暄了幾句，隨後便一起離開，誰知道就在這短短的20分鐘內，他和他朋友竟然都雙雙確診。

至於25日晚上足跡曾涉及「禮服店」一事，他澄清，晚上主要是高雄的老師們北上開會，他們接受台北友人邀約，於傍晚17時30分開始用餐，他於18時30分接獲他們的邀請，先驅車返家後才前往，抵達時已經21時40分了，且停留時間短暫，僅簡單聊天一下後，並由台北商業大學體育室主任載他回家，強調聚會僅是單純學長學弟相聚，並未如外界所臆測。

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲海大教授曾去「禮服店」內部情形。（圖／記者邱中岳攝）

【更多新聞】

確診海大教授去的酒店起底　禮服小姐陪唱陪玩...千萬裝潢曝！

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！
快訊／宜蘭新生國小女童確診　舞蹈老師傳播鏈再擴大
快訊／台中公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地
快訊／桃園新增至少10例！　鄭文燦下午說明
衛福部點名「7縣市」重點風險！　社區傳播可能性增加
快訊／松山區「渣打銀行後方」起火！　緊急疏散民眾
館長被踼出成吉思汗三重館！　「忽必烈」秀千萬現金
獨／陳喬恩結婚了！　嫁給2年小9歲男友
快訊／交通部拍板！　太魯閣49死「台鐵要賠1.5億」
快訊／疫情再擴大！　台東今增5確診
快訊／台中林酒店無預警休館！　80間訂房全退
玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手
快訊／台中＋0破功！　盧秀燕下午緊急說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

快訊／台中殘障公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地　警封鎖調查

彰化某國小男童3樓墜落送醫　曾稱「身體不適」校方釐清原因中

新北四連霸議員索賄20萬　金主怕他再來要招了！一審判決出爐

快訊／北市松山區「渣打銀行後方」起火！緊急疏散民眾

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出成吉思汗三重館　警動員維安

7連踹踢飛6歲繼子...還逼吃辣椒　家暴男還砸牆溺水虐殺5貓

25歲女待轉區遭撞飛命危！駕駛肇逃...家屬怒：又拿癲癇發作當藉口

3寶媽勾搭公司維修商　LINE大聊性事！他慘淪ATM還要賠人夫40萬

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

快訊／台中殘障公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地　警封鎖調查

彰化某國小男童3樓墜落送醫　曾稱「身體不適」校方釐清原因中

新北四連霸議員索賄20萬　金主怕他再來要招了！一審判決出爐

快訊／北市松山區「渣打銀行後方」起火！緊急疏散民眾

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出成吉思汗三重館　警動員維安

7連踹踢飛6歲繼子...還逼吃辣椒　家暴男還砸牆溺水虐殺5貓

25歲女待轉區遭撞飛命危！駕駛肇逃...家屬怒：又拿癲癇發作當藉口

3寶媽勾搭公司維修商　LINE大聊性事！他慘淪ATM還要賠人夫40萬

10月大女嬰突眼睛上吊大抽搐　診斷竟是「泡熱水澡」惹禍

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

防疫情擴散！台北商大清明連假後採「預防性遠距教學」

錯估烏克蘭危機「以為俄國不會入侵」　法情報局長被開除

天竺鼠張眼睡覺摔倒...同伴嚇奔逃　魔性翻滾笑翻網：重播好幾次

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

罕病樂團「希有女孩」登台開唱　發起人患「多發性硬化症」拒絕再隱藏

不斷更新／全台24校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

快訊／舞蹈老師傳播鏈擴大！宜蘭新生國小1女童確診　急匡500人

200位美議員籲印太經濟架構納台灣　外交部感謝支持不受中國霸凌

調皮貓叼松鼠回家玩追逐戰！　房間變廢墟...媽崩潰：放了牠

社會熱門新聞

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

貨櫃車撞上來　駕駛站後方慘遭夾擊喪命

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

前副總裁「魂斷山林」　和碩發聲了

跑山獸溫暖擁抱蔡進國兒　曝墜落高度約16層樓高

大貨車內輪差撞倒　女騎士遭輾慘死

「太早打方向燈」駕駛收罰單抱怨　國道警打臉

確診被揪出去過「禮服店」　海大教授喊冤

即／台中殘障公廁驚見女屍　身中多刀血流滿地

直播斥寵物業者「一百多件前科」　館長GG了

即／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網

更多熱門

相關新聞

基隆警連3天快篩　陰轉陽確診

基隆警連3天快篩　陰轉陽確診

本土疫情不斷延燒，基隆今(31日)又傳出一名警官確診。市警局指出，截至今日上午10時，基隆市警局新增確診一名，扣減外調1名，確診累計總數為12名；今新增的確診警官曾參加24日的餐會，於27日、28日、30日三度使用快篩試劑檢測，於30日上午呈現陽性，經PCR採檢複驗後確診。

林右昌禁球場3天！PTT傻眼：最危險2處沒封

林右昌禁球場3天！PTT傻眼：最危險2處沒封

「基隆36萬人類普篩是哪招？」醫：不可能要開放又要清零

「基隆36萬人類普篩是哪招？」醫：不可能要開放又要清零

這地區人小心了！醫喊疫情如墨水在紙上散開

這地區人小心了！醫喊疫情如墨水在紙上散開

即／台中恐怖婚宴燒高雄　3天高鐵車次座位曝

即／台中恐怖婚宴燒高雄　3天高鐵車次座位曝

關鍵字：

基隆新冠肺炎本土疫情社區傳播海洋大學教授禮服店

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

不斷更新／全台22校停課！9縣市爆師生確診

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面