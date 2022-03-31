役期恐延長！桃園役男搶當兵　入伍要排隊...議員電話接到手軟

▲桃園市議員黃敬平指出，民政局兵役文宣資訊冗長繁瑣，建議局處應該走進校園向學生宣導正確資訊。（圖／翻攝自市議員黃敬平臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國防部研擬延長兵役至1年引發各界熱烈討論，正反兩極都有，桃園市議會最近開議，藍綠議員紛紛發言指稱，不少屆齡役男與家長打電話向議員求助，希望能提早入伍，導致議員電話接到手軟，甚至還出現徵兵大塞車現象；市府民政局指出，除了應屆畢業生可於5月優先入營專案外，其餘只能依照年次排隊，預計清明節連假後將規畫場次，首度進入高中校園宣導。

桃市藍綠議員都反映，最近頻頻接獲役男、家長詢問提前入伍辦法，甚至希望透過議員請託，希望提前入伍，各議員服務處電話量暴增，主要是擔心若兵役延長到1年，對役男權益可能有所影響。

市議員黃敬平說，不少男大生父母不希望孩子當兵當太久，希望利用寒暑假時間趕快把4個月役期服完，但其實只有暑假能申請分階段入營，且還要先抽資格籤、連續2年都要入營。雖然公所有窗口可洽詢，通常是給文宣讓民眾自己閱讀，但這份文宣密密麻麻上千字，一般民眾根本懶得看，因此轉而向服務處求助。

黃敬平指出，根據他向民政局查詢結果，桃園市目前徵兵已到1999年出生、未辦緩徵役男，因疫情和教召影響，導致有上千人塞車排隊等待入伍中，因此在議會定期會上民政局工作報告時，要求局處應該走進校園進行宣導，讓學生了解徵兵等相關措施。

市府民政局表示，桃市目前除應屆畢業生可於5月辦理優先入營專案外，其餘只能照年次排隊，沒有提前入伍辦法。兵役改為4個月後，不少應屆畢業生9、10月要出國念書，希望先服完兵役，以往役男詢問提前入伍電話多在5、6月後，3月則算淡季，但最近因國防部有討論過役期調整到1年等議題，引起不少役男與家長關心，所以詢問電話確實增加許多。

民政局強調，除大學生外，也有不少高中生關心徵兵問題，目前大學部分已安排5月前完成校園宣導，預計將於清明節連假過後規畫場次，首度進入桃市各高中校園進行宣導。

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