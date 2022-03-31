本土疫情再起　蘇貞昌：防疫兼顧經濟「必要付出的代價」

▲行政院長蘇貞昌出席31日行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著防疫管制的放寬，國內近來本土病例大幅增加，讓國人想起去年三級警戒封城的回憶。對此，行政院長蘇貞昌31日主持院會時表示，台灣與鄰國相比疫情規模都還是相當小，「台灣模式」就是防疫兼顧經濟、生計，儘管確診數會有所增加，「但是這個增加是必要付出的代價，在穩健開放的前題底下，也請國人戒慎而不用恐懼」。

蘇貞昌表示，全球確診人數超過4.8億人、死亡超過610萬人，上海疫情爆發，自本周起已經施行分區封城；韓國一天超過40萬人確診，在這樣的情形下，輕忽不得；新加坡近7天平均6000多例，疫情仍然嚴重，累積都超過100萬人確診。

蘇貞昌指出，目前國內雖然新增多起本土不明感染源的群聚，社區傳播風險上升，境外移入人數也有持續增加，「但整體而言與鄰國相比，台灣疫情規模都還是相當小」。

「我們的台灣模式就是在防疫兼顧經濟、生計。」蘇貞昌表示，大家都知道Omicron傳播快速，不過是輕症甚至無症狀，死亡率也低，現在疫苗施打的覆蓋率也提高了，相關醫療量能也充足，「儘管確診數會有所增加，但是這個增加是必要付出的代價，在穩健開放的前題底下，也請國人戒慎而不用恐懼」。

而為了持續控制疫情，蘇貞昌也指示6點措施，呼籲中央、地方與國人要配合。第一，過去防堵疫情成功的基本原則，就是快速疫調、隔離跟匡列、採檢SOP的落實，請指揮中心協助各地方政府切實辦理，除了在風險社區設置機動篩檢站外，目前全國發放公費快篩的基層診所，也由200多家增加到540家，請衛福部加強宣導，也請有和確診者足跡重疊者，提高自我健康管理意識，前往採檢或自我快篩。

第二點，蘇貞昌說，在1個月前的院會已經指示，一定規模以上的企業或特定場所都應該指定專人為防疫長。在現階段本土疫情有所上升時，更顯重要，特別是管轄關鍵基礎設施，或執行重大公共工程的部分，不僅要建立防疫長的總名冊，發包出去的工程各主辦單位，也要嚴加要求廠商隨時建立每日進出移工、臨時工的名冊。

蘇貞昌說，透過這種十夫長、百夫長的體系，平時持續聯絡、測試或查核，當有重大疫情發生時，要能立即轉換、迅速通報，匡列隔離採檢的重要利器，才能強化各場域自主應變的能力，也才能在疫情出現星星之火時，迅速圍堵撲滅。

第三，因應近期的群聚感染事件，這禮拜一指揮中心已經宣布特定娛樂場所從業人員及出入的顧客，要接種疫苗的規定，相關顧客管理、員工健康監測、定期篩檢等措施，請經濟部與地方政府密切合作，落實查核。

第四，從3月7日起，入境檢疫及居家隔離的天數已經縮短為10天，並接續自主健康管理7天，請衛福部、內政部務必加強宣導，在自主健康管理期間，應配合家用快篩檢測結果，落實回報，沒有回報的人也要加強追蹤查處。

第五，過2天就是清明連假，指揮中心已經公布掃墓防疫措施，請內政部加強宣導。至於宗教遶境活動，所有參與者都要接種三劑疫苗才可以參加，相關規定請內政部督導地方政府、團體落實。

第六，請指揮中心持續透過宣導，重點加強高齡人口及全人口的第三劑疫苗接種率，現在第一劑83.4%、第二劑78.2%、第三劑49.2%，都應該再予以加強，提高相關接種率，希望在兼顧防疫與經濟下，逐步走向開放，讓國人恢復正常生活。

基本的國內防疫規定維持現有的強度，包括口罩措施、不可以逐桌敬酒，面對疫情變化，國人不用過度緊張，戒慎而不恐懼，希望中央跟地方各個廠郁，全體國人能夠共同配合自主防疫，讓台灣持續保有平安。