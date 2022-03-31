林右昌禁球場3天！PTT秒點名「最危險2處」卻沒封：難怪爆光光

▲網友納悶，比起封球場，基隆廟口應該更危險才對。（圖／記者郭世賢翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

基隆市南榮國中30日新增一名男學生確診，市長林右昌表示，該名學生自述，朋友的朋友為二信中學確診同學，疑打球關係而染疫，因此下令全市打球場地全面暫停3天。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，傻眼直呼，比起封球場，基隆廟口、崁仔頂應該更危險，「風險控管不是這樣做的吧？」話題引發熱論。

這位網友以「基隆封球場不封廟口夜市、崁仔頂的邏輯是？」為題問卦，說他看到林右昌宣布封球場，主因是國中生群聚籃球場感染，「但看一看，基隆最危險的不就是廟口夜市、崁仔頂？封球場不封夜市、市場？這好像怪怪的？」認為風險控管好像不是這樣做的，照這樣的封法，「難怪防疫爆光光」。

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貼文一出，就有人也直酸，「病毒上次說他要報隊，屁孩不理啊」、「病毒愛打球不行喔」、「可控可防，台灣病毒比較聰明，都很配合政策」、「還是這句『防疫與經濟取得平衡』」、「簡單，球場沒經濟效益」、「病毒會自律，它會繞開廟口跟崁仔頂」、「這個封起來，北部海鮮會全部斷貨。」

還有不少網友點名桃園市長鄭文燦，「拆籃框就好」、「當初桃園拆籃框的成效，大家有目共睹」、「我們文燦就是這樣封住桃園疫情的，基隆效法一下怎麼了嗎」、「基昌效燦。」也有人直嘆，「沒有完整規劃，哪裡痛醫哪裡」、「要防堵不禁內用，禁三小籃球場，笑死！」