快訊／4種對象最有感！單身新婚育未成年子女家庭　租金補貼最高1.8倍

▲行政院宣布300億租金補貼方案，4大族群受惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

租屋族有福了！行政院31日院會拍板內政部提報的「300億元中央擴大租金補貼專案」報告，大規模提升租金補貼戶，由目前的12萬戶大幅提升到50萬戶；且特別針對單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶等，補貼金額加碼提高，最高可獲得1.8倍加碼。

單身新婚都支持 生兒育女補助高

根據內政部規劃，針對初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年，提高至補貼金額1.2倍；對於結婚2年內新婚家庭，提高至補貼金額1.3倍。

針對育有未成年子女（含胎兒）家庭，育有1人提高至補貼金額1.4倍、2人提高至1.6倍、3人以上提高至1.8倍，讓年輕人的租屋生活更安心，勇敢的打拼及養兒育女，厚植國力。

另外，為加強關懷弱勢，對於經濟弱勢家庭，提高至補貼金額1.4倍；對於社會弱勢家庭，則提高至補貼金額1.2倍。

▲內政部租金補貼金額加碼對象一覽。（圖／行政院提供）

申請程序更簡化 中央主辦直接發

本專案300億元經費由中央完全負擔，由內政部營建署直接接受民眾申請，既有補貼戶由營建署直接帶入資料審查，無需另外申請，新申請戶只要提供租賃契約與帳戶資料，透過更為便捷的線上申請系統，讓民眾很容易完成申請程序，只要符合資格者皆可獲得補貼，預定中央10月統一撥款，請租屋族6月底務必留意公告的受理申請資訊。