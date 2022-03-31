快訊／300億補貼「最快10月撥款」　政院：租屋族6月底留意申請資訊

記者陳家祥／台北報導

租屋族有福了！行政院31日院會拍板內政部提報的「300億元中央擴大租金補貼專案」報告，由目前的12萬戶大幅提升到50萬戶；且特別針對單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶等，補貼金額加碼提高。根據內政部規劃，符合資格者經申請後，中央預定在10月統一撥款。

由於去年經濟成長則創11年新高，內政部表示，政府用經濟成長果實來減輕年輕家庭、弱勢家庭以及初入社會青年的租屋負擔，這次租金補貼專案透過「戶數加碼」與「金額加碼」，預計協助50萬戶租屋家庭，也同步調升租金補貼金額。

內政部指出，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，房東成為公益出租人享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠，與政府共同協助租屋家戶。

單身新婚都支持 生兒育女補助高

根據內政部規劃，針對初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年，提高至補貼金額1.2倍；對於結婚2年內新婚家庭，提高至補貼金額1.3倍。

針對育有未成年子女（含胎兒）家庭，育有1人提高至補貼金額1.4倍、2人提高至1.6倍、3人以上提高至1.8倍，讓年輕人的租屋生活更安心，勇敢的打拼及養兒育女，厚植國力。

另外，為加強關懷弱勢，對於經濟弱勢家庭，提高至補貼金額1.4倍；對於社會弱勢家庭，則提高至補貼金額1.2倍。

申請程序更簡化 中央主辦直接發

本專案300億元經費由中央完全負擔，由內政部營建署直接接受民眾申請，既有補貼戶由營建署直接帶入資料審查，無需另外申請，新申請戶只要提供租賃契約與帳戶資料，透過更為便捷的線上申請系統，讓民眾很容易完成申請程序，只要符合資格者皆可獲得補貼，預定中央10月統一撥款，請租屋族6月底務必留意公告的受理申請資訊。