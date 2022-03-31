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拉K後開車去烘爐地拜拜被攔查　水電師傅罰單一拖6年終於覺悟

記者黃哲民／台北報導

新北一名林姓水電師傅2016年凌晨拉K後開車被查獲，被裁罰6萬元罰鍰並吊扣駕照，但始終沒繳清罰款，經移送行政執行署新北分署強制執行，林男日前到案宣稱，當年吸毒開車要去中和區烘爐地參拜土地公卻被抓，後又無照駕駛出車禍被吊銷駕照，他想付清欠款以便重考駕照，可是收入有限，新北分署准他分期付款。

▲▼新北林姓水電師傅欠繳毒駕罰單6年，日前接獲書面催繳後出面辦妥分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北林姓水電師傅欠繳毒駕罰單6年，書記官到府留置書面通知催繳。（圖／行政執行署新北分署提供）

現年36歲的林男是在2016年2月12日大年初五凌晨0時許，開車在中和區興南路二段遇警攔檢，被警員聞到車內有毒品K他命味道，帶回警局驗尿確認吸毒，因K他命屬於第三級毒品，單純吸食不涉及製造、運輸與販賣就無刑責，林男沒被送辦，但施用毒品開車違反交通規則，被新北市府交通事件裁決處裁罰6萬元罰鍰並吊扣駕照。

▲▼新北林姓水電師傅欠繳毒駕罰單6年，日前接獲書面催繳後出面辦妥分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北林姓水電師傅欠繳毒駕罰單6年，日前接獲書面催繳後出面辦妥分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

林男始終欠繳罰單，被移送新北分署強制執行多年，只扣到他200元存款，名下無其他財產。新北分署上周再到林男住處找人撲空，留下書面通知催繳，林男本周一準時到案，承認當年心存僥倖，以為春節期間路上沒警察，就跟朋友在車內抽K菸。

林男說，拉K後想上山到烘爐地參拜土地公，結果半路被警察查獲帶去驗尿，獲釋後還是上山拜完土地公，但駕照被吊扣期間，他無照駕駛又出車禍，不僅再吃一張罰單，駕照也被吊銷，他願意繳清罰單以便重考駕照，可是收入有限，沒法一次付清。

新北分署斟酌林男月入雖約3.5萬元，但有做才有工錢，他還得負擔房租、水電跟母親罹癌做化療的醫藥費，經濟確實不寬裕，考量他有解決誠意，新北分署同意林男連同另外欠繳的一萬餘元健保費，共分12期付款繳清，並呼籲民眾切勿酒駕或毒駕，以免害人害己，又傷荷包。

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