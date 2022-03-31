7連踹踢飛6歲繼子...還逼吃辣椒　家暴男還砸牆溺水虐殺5貓

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

粘姓男子疑似長期對王姓前妻和6歲王姓繼子施暴，110年3月間某天更以腳踹臉頰方式連續飛踢王小弟多達7次，年底遭警方逮捕；檢警經連月調查，發現粘男光在去年3月至8月間，就對王小弟動手動腳施暴8次，也曾毆打王女逼簽本票做機車貸款保人，甚至還曾認養又虐殺5隻貓，檢方今依家暴和違反動保法等罪嫌，粘提起公訴。

▲粘男去年底遭警方逮捕，移送彰化地檢署複訊。（圖／資料照片，記者唐詠絮攝）

起訴書指出，33歲的粘男和王女曾有2年婚姻，於去年11月離婚；粘男於去年3月至下午2點多，在福興鄉住處內仰躺於躺椅、命令王小弟站在他右腳邊，隨即猛力踹臉使他摔倒，再喝令他起身、繼續出腳猛踹，反覆達7次，導致右側上嘴唇紅腫，也被王女以手機錄影拍下鐵證。

▲王女母子由警方陪同前往彰化地檢署。（圖／資料照片，記者唐詠絮攝）

起訴書指出，當天上午10時前，粘男其實已經毆打過王小弟，導致左顴骨和右前額新舊瘀傷交陳、左鼻側挫傷等，等於一天挨2頓痛打；於3月至8月間，總共以徒手毆打、賞巴掌或腳踢踹等方式施暴8次，而且幾乎集中於頭臉眼等要害處，一次毆傷腹部；此外，粘男還曾貸款購買機車，卻未依約按時分期付款，竟於108年3月間抓王女的頭撞地、逼迫她簽本票作為債務擔保人。

據了解，粘男平日居無定所也不工作，甚至要求王女開口去向友人借錢，金額從數千元到萬元不等，沒借到錢就等著與兒子被挨打，王女指控粘男曾逼她跟孩子吃下魔鬼辣椒，「逼我們下跪把吐出來的辣椒吃掉，不然別想活！」這樣的日子整整過了2年。

粘姓男子踹飛繼子7次的影片去年底曝光後，在網路上不斷瘋傳，影片中男童遭踹飛又迅速站起再被踹飛，也不敢哭出聲，讓網友心疼激憤不已；彰化縣警方隨即於12月將粘男拘提到案，訊後依傷害、妨害自由等罪嫌移送到彰化地檢署偵辦，粘男向警方坦承動手，但卻稱兒子不乖不聽話，與王姓前妻在爭吵過程中，是不小心動手打了她，一直避重就輕對案情交代不清。

不僅如此，檢警經近4個月調查，才赫然發現還有案外案：粘男自109年9月至110年3月間，陸續向施姓等4位民眾和彰化縣動物防疫所認養6隻貓，竟先後以甩飛砸牆、項圈套頸吊掛、以浴缸蓄水後浸溺、剪齒拔爪並塞進外出籠後甩動碰撞、再以削尖棍狀物自外向內猛力捅戳方式，連續虐殺其中5隻貓，恐怖惡行同樣遭王女舉發。

彰化地檢署檢察官今依成年人故意對兒童強制、傷害，以及故意使動物遭受傷害致動物重要器官功能喪失等罪嫌，將粘男提起公訴，並強調其14次犯行間各有不同犯意和行為，訴請法官予以分論併罰。