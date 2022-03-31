　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7連踹踢飛6歲繼子...還逼吃辣椒　家暴男還砸牆溺水虐殺5貓

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

粘姓男子疑似長期對王姓前妻和6歲王姓繼子施暴，110年3月間某天更以腳踹臉頰方式連續飛踢王小弟多達7次，年底遭警方逮捕；檢警經連月調查，發現粘男光在去年3月至8月間，就對王小弟動手動腳施暴8次，也曾毆打王女逼簽本票做機車貸款保人，甚至還曾認養又虐殺5隻貓，檢方今依家暴和違反動保法等罪嫌，粘提起公訴。

▲粘男去年底遭警方逮捕，移送彰化地檢署複訊。（圖／資料照片，記者唐詠絮攝）

▲粘男去年底遭警方逮捕，移送彰化地檢署複訊。（圖／資料照片，記者唐詠絮攝）

起訴書指出，33歲的粘男和王女曾有2年婚姻，於去年11月離婚；粘男於去年3月至下午2點多，在福興鄉住處內仰躺於躺椅、命令王小弟站在他右腳邊，隨即猛力踹臉使他摔倒，再喝令他起身、繼續出腳猛踹，反覆達7次，導致右側上嘴唇紅腫，也被王女以手機錄影拍下鐵證。

▲粘男到地檢署複訊。（圖／資料照片，記者唐詠絮攝）

▲王女母子由警方陪同前往彰化地檢署。（圖／資料照片，記者唐詠絮攝）

起訴書指出，當天上午10時前，粘男其實已經毆打過王小弟，導致左顴骨和右前額新舊瘀傷交陳、左鼻側挫傷等，等於一天挨2頓痛打；於3月至8月間，總共以徒手毆打、賞巴掌或腳踢踹等方式施暴8次，而且幾乎集中於頭臉眼等要害處，一次毆傷腹部；此外，粘男還曾貸款購買機車，卻未依約按時分期付款，竟於108年3月間抓王女的頭撞地、逼迫她簽本票作為債務擔保人。

據了解，粘男平日居無定所也不工作，甚至要求王女開口去向友人借錢，金額從數千元到萬元不等，沒借到錢就等著與兒子被挨打，王女指控粘男曾逼她跟孩子吃下魔鬼辣椒，「逼我們下跪把吐出來的辣椒吃掉，不然別想活！」這樣的日子整整過了2年。

粘姓男子踹飛繼子7次的影片去年底曝光後，在網路上不斷瘋傳，影片中男童遭踹飛又迅速站起再被踹飛，也不敢哭出聲，讓網友心疼激憤不已；彰化縣警方隨即於12月將粘男拘提到案，訊後依傷害、妨害自由等罪嫌移送到彰化地檢署偵辦，粘男向警方坦承動手，但卻稱兒子不乖不聽話，與王姓前妻在爭吵過程中，是不小心動手打了她，一直避重就輕對案情交代不清。

不僅如此，檢警經近4個月調查，才赫然發現還有案外案：粘男自109年9月至110年3月間，陸續向施姓等4位民眾和彰化縣動物防疫所認養6隻貓，竟先後以甩飛砸牆、項圈套頸吊掛、以浴缸蓄水後浸溺、剪齒拔爪並塞進外出籠後甩動碰撞、再以削尖棍狀物自外向內猛力捅戳方式，連續虐殺其中5隻貓，恐怖惡行同樣遭王女舉發。

彰化地檢署檢察官今依成年人故意對兒童強制、傷害，以及故意使動物遭受傷害致動物重要器官功能喪失等罪嫌，將粘男提起公訴，並強調其14次犯行間各有不同犯意和行為，訴請法官予以分論併罰。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！
快訊／宜蘭新生國小女童確診　舞蹈老師傳播鏈再擴大
快訊／台中公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地
快訊／桃園新增至少10例！　鄭文燦下午說明
衛福部點名「7縣市」重點風險！　社區傳播可能性增加
快訊／松山區「渣打銀行後方」起火！　緊急疏散民眾
館長被踼出成吉思汗三重館！　「忽必烈」秀千萬現金
獨／陳喬恩結婚了！　嫁給2年小9歲男友
快訊／交通部拍板！　太魯閣49死「台鐵要賠1.5億」
快訊／疫情再擴大！　台東今增5確診
快訊／台中林酒店無預警休館！　80間訂房全退
玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手
快訊／台中＋0破功！　盧秀燕下午緊急說明
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

快訊／台中殘障公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地　警封鎖調查

彰化某國小男童3樓墜落送醫　曾稱「身體不適」校方釐清原因中

新北四連霸議員索賄20萬　金主怕他再來要招了！一審判決出爐

快訊／北市松山區「渣打銀行後方」起火！緊急疏散民眾

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出成吉思汗三重館　警動員維安

7連踹踢飛6歲繼子...還逼吃辣椒　家暴男還砸牆溺水虐殺5貓

25歲女待轉區遭撞飛命危！駕駛肇逃...家屬怒：又拿癲癇發作當藉口

3寶媽勾搭公司維修商　LINE大聊性事！他慘淪ATM還要賠人夫40萬

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

快訊／台中殘障公廁驚見女屍！身中多刀血流滿地　警封鎖調查

彰化某國小男童3樓墜落送醫　曾稱「身體不適」校方釐清原因中

新北四連霸議員索賄20萬　金主怕他再來要招了！一審判決出爐

快訊／北市松山區「渣打銀行後方」起火！緊急疏散民眾

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出成吉思汗三重館　警動員維安

7連踹踢飛6歲繼子...還逼吃辣椒　家暴男還砸牆溺水虐殺5貓

25歲女待轉區遭撞飛命危！駕駛肇逃...家屬怒：又拿癲癇發作當藉口

3寶媽勾搭公司維修商　LINE大聊性事！他慘淪ATM還要賠人夫40萬

驚險影片曝！休旅車國道直衝防撞車　巨響後車頭全毀秒變3輪車

防疫情擴散！台北商大清明連假後採「預防性遠距教學」

錯估烏克蘭危機「以為俄國不會入侵」　法情報局長被開除

天竺鼠張眼睡覺摔倒...同伴嚇奔逃　魔性翻滾笑翻網：重播好幾次

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

罕病樂團「希有女孩」登台開唱　發起人患「多發性硬化症」拒絕再隱藏

不斷更新／全台24校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

快訊／舞蹈老師傳播鏈擴大！宜蘭新生國小1女童確診　急匡500人

200位美議員籲印太經濟架構納台灣　外交部感謝支持不受中國霸凌

與普丁「劃清界線！」　俄女高音安娜涅翠布柯譴責戰爭

調皮貓叼松鼠回家玩追逐戰！　房間變廢墟...媽崩潰：放了牠

社會熱門新聞

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

貨櫃車撞上來　駕駛站後方慘遭夾擊喪命

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

前副總裁「魂斷山林」　和碩發聲了

跑山獸溫暖擁抱蔡進國兒　曝墜落高度約16層樓高

大貨車內輪差撞倒　女騎士遭輾慘死

「太早打方向燈」駕駛收罰單抱怨　國道警打臉

確診被揪出去過「禮服店」　海大教授喊冤

即／台中殘障公廁驚見女屍　身中多刀血流滿地

直播斥寵物業者「一百多件前科」　館長GG了

即／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網

更多熱門

相關新聞

拉K後去烘爐地拜拜被攔查　水電師傅罰單一拖6年

拉K後去烘爐地拜拜被攔查　水電師傅罰單一拖6年

新北一名林姓水電師傅2016年凌晨拉K後開車被查獲，被裁罰6萬元罰鍰並吊扣駕照，但始終沒繳清罰款，經移送行政執行署新北分署強制執行，林男日前到案宣稱，當年吸毒開車要去中和區烘爐地參拜土地公卻被抓，後又無照駕駛出車禍被吊銷駕照，他想付清欠款以便重考駕照，可是收入有限，新北分署准他分期付款。

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

即／台中恐怖婚宴燒高雄　3天高鐵車次座位曝

即／台中恐怖婚宴燒高雄　3天高鐵車次座位曝

1-2月發票開出11張千萬獎　小七買燴飯、義大利麵花139元中獎

1-2月發票開出11張千萬獎　小七買燴飯、義大利麵花139元中獎

貨櫃車撞上來　駕駛站後方慘遭夾擊喪命

貨櫃車撞上來　駕駛站後方慘遭夾擊喪命

關鍵字：

家暴飛踢虐兒起訴影音虐童

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

不斷更新／全台22校停課！9縣市爆師生確診

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面