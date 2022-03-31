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河邊突然被「死亡翻滾」拖下水　男遭4條鱷魚同時攻擊跟腱慘咬碎

河邊「死亡翻軌」突然被拖下水　男遭4條鱷魚包圍攻擊跟腱慘咬碎。（圖／翻攝辛巴威《先驅報》網站）

▲男子遭4條鱷魚攻擊，幸運活了下來。（圖／翻攝辛巴威《先驅報》網站）

記者李振慧／綜合報導

辛巴威男子亞歷山大(Alexander Chimedza)在河邊釣魚時，竟然慘遭4條鱷魚包圍，他的手被咬住後，其中一條鱷魚還使出可怕的「死亡翻滾」把他拖入水中，眼看手就快被扭斷時，他急中生智把手伸進鱷魚喉嚨，最後成功擊退鱷魚逃生。

當地媒體《先驅報》報導，事件發生在今年1月，來自卡里巴(Kariba)尼亞蒙加(Nyamunga)的亞歷山大表示，當時他在河邊尋找小蟲，想要用來當作魚餌，結果手一伸進草叢就被一條鱷魚咬住，「感覺鱷魚就是在等我，因為我的手一伸進去立刻被攻擊」。

亞歷山大當下雖然立即抽回左手，然而又冒出另外一條鱷魚咬住他的右手，還使用「死亡翻滾」把他拖入水中，他表示，「我當下注意到，如果我抵抗的話手會被扭斷，所以我讓手順著鱷魚的方向轉動，鱷魚朝一個方向轉了6下，後來又轉向另外一側」，此時又冒出第3條鱷魚咬住他的大腿，第4條鱷魚則咬碎他腳踝，徹底毀掉他的跟腱。

亞歷山大的慘狀被附近其他釣友發現後，立即幫忙砸石頭希望能擊退鱷魚，他則把手伸進鱷魚喉嚨中攻擊，導致鱷魚不小心喝進大量的水終於鬆口，他趁機逃回岸上後被釣友們緊急送醫。

亞歷山大由於全身嚴重骨折，接受手術將5塊金屬板插入體內，等到骨頭復原後再取出，最後住院長達40天，目前終於康復回家，他表示，很少有人能吹噓自己曾和4條鱷魚搏鬥，而且還活了下來，這將成為他永生難忘的回憶。

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