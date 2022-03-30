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常鼻塞以為感冒！正妹鼻竇炎感染大腦　「頭骨削掉一半」模樣曝光

常鼻塞以為感冒！正妹鼻竇感染大腦　「頭骨削掉一半」模樣曝光。（圖／翻攝自TikTok／natasha_gunther）

▲女勇敢拍片展示自己現在的模樣。（圖／翻攝自TikTok／natasha_gunther

記者李振慧／綜合報導

美國加州25歲女子娜塔莎(Natasha Gunther)出現鼻塞問題以為只是感冒，沒想到其實是鼻竇炎，吃了醫生開的藥後症狀不見好轉，再度就醫時被告知已感染到大腦，再不處理一周內就會死，導致她不得不切除半個頭骨才能保命。

柔道黑段的娜塔莎近來拍攝TikTok影片，向大眾展示頭骨被削去一半的模樣，她表示，因為她的工作是武術教練，所以時常與孩童們在一起，導致她常感冒，然而病情後來卻一直沒有好轉才去就醫，醫生給她開了抗生素回家服用。

直到去年12月，娜塔莎開始出現嘔吐並且偏頭痛，在家人催促之下才再次就醫進行精密檢查，沒想到發現她因為鼻竇感染導致顱內頭骨出現腫塊，醫生最後不得不切除她右側部分頭骨，以減輕腦內壓力。

娜塔莎表示，「正如很多曾染鼻竇炎的人所知道的那樣，你不會想到病情會變這麼嚴重，我的醫生也沒想到，他們最後切除我12到14公分的顱骨，後來又在醫院住了5個星期，還做了鼻竇手術」，現在因為失去一半頭骨，平時只能戴安全帽保護頭部，希望4月將進行的重建手術能順利修護她的顱骨。

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