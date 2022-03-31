丈夫被射殺！33歲女遭俄軍集體性侵20分鐘　4歲兒目睹崩潰大哭

▲俄烏戰爭頻傳俄軍性侵烏克蘭婦女事件。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄烏戰爭爆發以來頻傳俄軍故意性侵與殺害烏克蘭婦女消息，一名居住在基輔郊區布羅瓦里(Brovary)的33歲女子近來現身表示，她的丈夫被殺害後，俄軍不顧年幼的孩子無助哭泣，就在對方面前集體性侵她長達20分鐘，殘忍行徑令人髮指。

烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃(Iryna Venediktova)曾指控，俄軍9日闖入一個烏克蘭家庭中，把丈夫射殺後，在孩子面前性侵妻子，讓烏克蘭當局決定啟動調查。受害的33歲女子娜塔莉亞(Natalya)近來接受英國《泰晤士報》採訪，親自講述出她的故事。

娜塔莉亞表示，當天太陽快下山時，她突然聽到一聲槍聲，到外面查看發現丈夫的屍體，俄軍用槍指著她的頭說，「我開槍打死了你的丈夫，因為他是納粹份子」，4歲兒子害怕躲在鍋爐房中，2名俄軍開始脫掉她的衣服，接連進行性侵。

娜塔莉亞表示，過程中一直聽到兒子無助大哭的聲音，俄軍卻冷冷告訴她，「你最好乖乖聽話，否則我就帶走你的孩子」，還嬉鬧表示，「你覺得她怎麼樣？我們應該殺了她？還是讓她活」。20分鐘後，俄軍們喝醉後終於睡著，她便立即帶著兒子逃跑。

娜塔莉亞表示，由於其中一名自稱是羅曼諾夫(Mikhail Romanov)的指揮官故意撞毀她的車，導致她只能步行逃跑，逃跑時還得帶著兒子經過丈夫屍體，不過天色太黑年幼的孩子沒有發現到，最後他們成功抵達捷爾諾波爾市(Ternopil)與其他家人會合。

娜塔莉亞表示，兒子到現在還不知道丈夫已死的事情，而最讓她傷心的是，她無法回到家園把丈夫的遺體下葬，「我們不能回到村子，因為俄軍還在那裡，我以後不知道自己要怎麼活」，不過當她聽說羅曼諾夫已死的消息時感到欣慰。

▼傳出性侵女子的羅曼諾夫已在布羅瓦里被烏克蘭軍射殺。（圖／路透社）