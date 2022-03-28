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大陸 大陸焦點 特派現場

巨鱷小隊趁亂脫逃…「慘被消防員架回」崩潰望天笑翻萬人

▲▼消防員花費40分鐘與鱷魚「搏鬥」。（圖／翻攝自影片）

▲消防員花費40分鐘與鱷魚「搏鬥」。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南昭通市海洋館日前發生一起鱷魚逃出事故，海洋館在周三（23日）晚上約10時半報警稱，2條鱷魚趁水池滿溢，逃到公共區域，要求協助。消防人員抵達現場後發現這是2條1公尺多長的鱷魚，最後歷經40分鐘的人鱷搏鬥，才把牠們「束嘴就擒」。補回畫面曝光後，鱷魚在消防員懷裡崩潰望天的樣子讓網友笑歪。

昭通市昭陽區消防救援大隊在事發當晚接獲報警稱，「海洋館服務員放水未關，2條鱷魚趁水滿溜到公共區域，急需幫助。」大部分消防隊員沒有處理鱷魚經驗，幸而隊中其中一名隊員李長亮有過養鱷魚經歷，現場指揮官立即調李長亮到現場處理。

消防員抵達現場後發現，2條鱷魚1公尺長左右，靜靜地趴在一處樓梯上。李長亮了解鱷魚習性，充當現場指揮。他第一步是先將2隻鱷魚分開，再逐一拿下，驅趕過程中，鱷魚不時起頭張口，露出鋒利的牙齒。

消防員則拿起公安防暴叉迅速壓住鱷魚的頸部，先將鱷魚嘴按下，並用繩索將嘴綁緊，成功制伏第一條鱷魚。然後，他們再循上次經驗將第二條鱷魚捉住，並用膠帶將其嘴緊緊綁住，再放到臨時飼養桶裡。

後來，園方將之後等鱷魚池水放乾後再將2條鱷魚放回池中，鱷魚逃亡記歷時40分鐘後即告落幕。

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