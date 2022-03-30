男在月台上神秘轉圈　下秒「滑進火車縫隙」斃命！詭異片曝光

▲男轉圈後突然跌進月台縫隙。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度亞格拉市(Agra)日前發生一起詭異事件，火車站監視器拍到，一名警察在月台上執勤時突然一直轉圈圈，後來失去平衡跌倒，人意外摔到月台縫隙，當場被進站的火車輾斃，影片在網路上瘋傳。

事件27日上午9時25分發生在拉賈基曼迪火車站(Raja ki Mandi railway station)，影片中可看到，34歲員警辛格(Regal Kumar Singh)當時在月台上執勤，一輛運滿貨物的火車正在進站，佇立在月台上的他自行轉了幾圈，接著便突然暈倒，人剛好跌進月台縫隙中。

事發當時，月台上坐著一名男子，他目睹事件後嚇得去找人幫忙，可惜警方將辛格救出時已經身亡。影片曝光後引發網友討論，「天啊，他為什麼要轉圈圈」、「火車進站時千萬不要離月台太近」。當地媒體報導，來自比傑諾爾(Bijnor)的辛格，在事發火車站已服務8個月，育有2名孩子，目前已將遺體送去驗屍，正在查明死因。

