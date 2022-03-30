　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男在月台上神秘轉圈　下秒「滑進火車縫隙」斃命！詭異片曝光

男在月台上神秘轉圈　下秒「滑進火車縫隙」被輾斃詭異片曝光！（圖／翻攝自Twitter）

▲男轉圈後突然跌進月台縫隙。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度亞格拉市(Agra)日前發生一起詭異事件，火車站監視器拍到，一名警察在月台上執勤時突然一直轉圈圈，後來失去平衡跌倒，人意外摔到月台縫隙，當場被進站的火車輾斃，影片在網路上瘋傳。

事件27日上午9時25分發生在拉賈基曼迪火車站(Raja ki Mandi railway station)，影片中可看到，34歲員警辛格(Regal Kumar Singh)當時在月台上執勤，一輛運滿貨物的火車正在進站，佇立在月台上的他自行轉了幾圈，接著便突然暈倒，人剛好跌進月台縫隙中。

事發當時，月台上坐著一名男子，他目睹事件後嚇得去找人幫忙，可惜警方將辛格救出時已經身亡。影片曝光後引發網友討論，「天啊，他為什麼要轉圈圈」、「火車進站時千萬不要離月台太近」。當地媒體報導，來自比傑諾爾(Bijnor)的辛格，在事發火車站已服務8個月，育有2名孩子，目前已將遺體送去驗屍，正在查明死因。
 

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
跑山獸「大擁抱」蔡進國兒子　曝墜落高度約16層樓高
2警翹班帶女人爽喝！疫調鬼扯害4分局淪陷　陳家欽說重話了
獨／《黑澀會》玉兔結婚了！　點頭嫁型男導演
不明感染源多　柯文哲直言「疫情會燒」：社區量不少
拚搏3天抱撼找到遺體！和碩蔡進國女兒慟謝搜救人員
快訊／「關鍵時刻」被罰120萬！　2來賓爆料未查證
確診足跡到台南！進香團去南鯤鯓代天府　吃住在香客大樓
館長又出事了！開直播斥業者「一百多件前科」下場GG
快訊／和碩蔡進國要回家了！遺體運抵停車場　兒女忍痛悲迎
快訊／台中足跡曝！　這家餐廳吃喜酒3人確診
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沙灘發現詭異生物　「濕滑皮+巨大長尾巴」頭剩白骨趴地畫面曝光

塑膠袋發現腐爛屍塊！26歲女優慘被分屍　「粉絲看片」認出她刺青

1歲男童院子玩耍離奇失蹤　警方「抽乾化糞池」發現他慘成浮屍

常鼻塞以為感冒！正妹鼻竇炎感染大腦　「頭骨削掉一半」模樣曝光

生日直播射殺14歲表哥　12歲女「覺得玩槍很酷」槍口對著自己喪命

BA.2發威！亞洲新冠確診數破1億例　每2日暴增100萬例

搭全球最高自由落體！14歲少年慘遭「高空甩出」...墜地慘死

不再聚焦施壓中國！　戴琪：美國對中貿易將有「戰略轉變」

韓網紅「李根大尉」終於現身！PO作戰照澄清沒逃跑　稱仍在烏前線

百貨快照機驚見四腳獸！　網友目睹「女上男下」晃動：旁邊一堆人

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

威爾史密斯初嚐台灣經典小吃　鳳梨酥一咬秒吐嚇壞主持人XD

持有僅9個月！530萬→1040萬　高雄老公寓竟翻倍賣掉

BA.2發威！亞洲新冠確診數破1億例　每2日暴增100萬例

搭全球最高自由落體！14歲少年慘遭「高空甩出」...墜地慘死

不再聚焦施壓中國！　戴琪：美國對中貿易將有「戰略轉變」

韓網紅「李根大尉」終於現身！PO作戰照澄清沒逃跑　稱仍在烏前線

百貨快照機驚見四腳獸！　網友目睹「女上男下」晃動：旁邊一堆人

男在月台上神秘轉圈　下秒「滑進火車縫隙」斃命！詭異片曝光

烏克蘭重鎮馬力波全毀！劇院、民宅被炸到屋頂掀起　衛星影像曝光

日本新版高中教科書過審！稱釣魚台為「日本固有領土」

不斷更新／烏國今開3條人道走廊　全球面臨2戰以來最嚴重糧食危機

沙灘發現詭異生物　「濕滑皮+巨大長尾巴」頭剩白骨趴地畫面曝光

首推春遊必走行程！北市近郊貓空「三貓平安四季-樂品茗」一日遊

懶人福音！在家就吃得到主廚美味家常菜組

漫步絕美歐式庭院！免費遊苗栗玫瑰花園　還有夢幻涼亭、小橋流水

小虎斑肚子硬硬的！　超音波「照到3顆圓頭」嚇壞她：妳未成年欸

趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

木村拓哉19歲女兒IG洩大尺度片！　衣服開洞「南半球掉出」電暈網

辣模穿超低胸上街「bra直接外露」！　公開ㄦ字深溝…網暴動了

JT宇宙力抗PSG賽區　BYG角色池問題能否解決...PCS季後賽速覽

BA.2發威！亞洲新冠確診數破1億例　每2日暴增100萬例

快訊／北市行政中立調查爆案外案　勞動局長竟鼓吹工會罷工

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

國際熱門新聞

聯合國偵察直升機墜毀　機上8人罹難

逾30爆乳妹集體被戳快篩「乳浪畫面」太震撼

26歲女優慘成屍塊　粉絲看片認出刺青

法神鬼先知預言：2023年將發生世界大戰

伴郎婚禮「真情告白」感動新娘！婚後閃離帶球嫁

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

普丁淪政治殭屍　真正開戰原因曝光

J罩杯遭親哥襲胸！前AV女優卻被媽罵「騙子」

一家5口「集體墜樓」4死1重傷　謎團調查報告曝

俄防長：殲滅600外籍傭兵「500人跑了」

美影藝學院今決定威爾史密斯懲處　妻潔達蘋姬IG終發聲

俄答應撤軍基輔　烏「有條件」答應中立化

普丁被爆「已經躲入核掩體」恐將部署核武

剖腹產人魚雙胞胎　醫首見嗨翻

更多熱門

相關新聞

台東市代發起捐反光背心活動　讓執勤人員更安心

台東市代發起捐反光背心活動　讓執勤人員更安心

台東市民代表蔡政家，體恤警察同仁與義警弟兄常需要在道路執行勤務，特別發起反光背心慨捐活動，希望藉助捐贈高係數反光條的反光背心，增進每位執勤人員的安全，讓執勤過程更加安心。

俄烏戰火未歇　美中跑各國拚外交

俄烏戰火未歇　美中跑各國拚外交

清明連假+「台灣祭」　屏警加強交通疏導

清明連假+「台灣祭」　屏警加強交通疏導

酒駕新制上路　屏警宣示防制決心

酒駕新制上路　屏警宣示防制決心

基隆疫情燒不停　台南警宣布即日起限制聚餐

基隆疫情燒不停　台南警宣布即日起限制聚餐

關鍵字：

火車月台轉圈印度警察北方邦Agra

讀者迴響

熱門新聞

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

不斷更新／全台15校停課　疫情燒進校園

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面