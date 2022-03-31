火山突然爆發爸妹當場斃命　25歲女「全身70%燒燙傷」倖存現身！

▲女子勇敢出現在鏡頭前，感謝媽媽的照顧。（圖／翻攝自Instagram與TikTok／Stephanie Browitt）

記者李振慧／綜合報導

澳洲25歲女子史蒂芬妮(Stephanie Browitt)3年前與家人一同到紐西蘭旅遊時，不幸遇到懷特島(White Island)火山爆發，這起恐怖意外一共奪走21條人命，其中包含她的爸爸與妹妹，倖存的她全身70%面積嚴重燒燙傷，不過近來她勇敢在TikTok影片中現身，向母親表達感激之情。

紐西蘭懷特島火山2019年12月9日突然爆發，史蒂芬妮當時是人在島上的47名觀光客之一，與她同行的父親保羅(Paul)與21歲妹妹克莉絲朵(Krystal)都不幸罹難，當時人在郵輪上的母親瑪莉(Marie)只能無助看著事件發生。

▲火山突然爆發嚇壞遊客。（圖／路透社）

全身面積70%嚴重燒燙傷的史蒂芬妮，近來在TikTok影片中勇敢秀出自己的傷勢，曾經幾乎完全受損的右耳如今已經復原，覆蓋在手上與腿上的傷疤也開始消退，她特別感謝住院以來母親的照顧，「她每天都在我身邊，當我哭的時候她也跟著哭，幫助我度過痛苦，我愛你，媽媽」，感人內容獲得190多萬網友觀看。

