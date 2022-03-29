陸軍203旅下士疑遭霸凌輕生　監委：國軍自傷案7成5是士官兵

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

陸軍203旅一名柳姓下士2020年11月輕生，外傳是因為軍中欺負菜鳥，監察委員賴振昌29日表示，監察院調查發現柳姓下士的職務調動頻繁、休假時遭長官多次聯繫公務，國防部未落實休假代理人制度、心輔及自傷防治措施不足等，核有疏失，要求國防部議處相關失職人員並確實檢討改進。

監察院外交及國防委員會議17日通過監察委員賴振昌、葉大華的調查報告，指出陸軍203旅內控管理機制及文化有缺失，心理輔導與自殺防治措施不足，單位與親屬連繫情形流於形式、士官幹部敏感度不足，均核有疏失，促請國防部議處相關失職人員，並且確實檢討改進。

調查報告指出，柳姓下士在2020年11月6日至11月12日依規定實施休假，卻在11月6日至11月11日休假期間，屢遭上級長官、同仁透過通訊軟體多次聯繫公務，柳姓下士休假期間卻仍被要求進行公務回報，顯然未落實代理人制度。

調查報告提到，陸軍203旅單位主官要求屬員執行單位回報作法，與現行國防部規範代理人制度有所不同，國防部應就相關管理措施積極檢討，並究責本案相關失職人員。

賴振昌表示，柳姓下士才剛進入部隊，就經歷多次單位轉換，新進士官養成不易，本職學能尤其重要，多次環境調整不僅考驗新進士官適應能力，也挑戰幹部的領導統御能力。

賴振昌指出，根據近年國軍軍士官兵各級自傷及不適服退場人員數據，士兵階級約佔近3年申請退場軍士官兵的9成，且近10年國軍自傷案件中士官兵即佔所有案件的7成5，為我國募兵制度推動以來的重要警訊。

賴振昌說明，國防部雖訂有國軍退場機制，然而是否確實瞭解軍官、士官及士兵服役情形，尊重人員各別服役意願、明確宣導並落實國軍退場機制，妥適協助士官兵任職及退伍，國防部應該儘速檢討相關制度，以確保我國防戰力的穩定。

葉大華表示，目前軍中雖有心輔官編制，但面對為數眾多的軍官、士官及士兵，人力比仍有不足，針對精神疾病的判斷及診療，仍須由專業的精神科醫師進行協處，國防部應引入外部專業輔導及精神醫療資源，建立轉介機制，避免憾事一再發生。

葉大華指出，近期適逢國際發生烏俄重大戰爭，引發各界關注我國募兵制戰力是否充足，以及延長徵兵制役期之議論，近年國防部辦理招募士官兵不易，唯有改善軍中管理文化、確實檢討相關人員管理及退場制度，才能穩定留才於國軍。