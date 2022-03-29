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義務役恐從4個月變1年　男大生崩潰：早知道先入伍

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲俄烏戰爭引起國內對於是否延長義務役役期的討論。（圖／記者李毓康攝）

記者隋昊志／綜合報導

俄烏戰爭引起台海安全及國防議題的討論，也有人認為義務役役期應該從現行4個月延長到1年，雖然尚未拍板定案，行政院也表示核定後1年才會實施，但這也已經讓不少還沒當兵的男大生們傻眼，因為一旦通過，畢業後就會面臨多出8個月役期，讓他們相當崩潰。

對於外界十分關注義務役役期延長為1年的議題，國防部長邱國正日前表示，國防部今年會提出報告，但施行日期依照規定，需公告1年後再推動。國防部也在本月27日表示，對於兵役延長議題，國防部強調，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求，以及部隊訓能訓量擴充等相關配套措施，以符合現代化戰爭的需求。

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雖然役期是否從現行4個月延長至1年尚未定案，但已經不少男大生感到崩潰，因為一旦確定施行，等於一畢業就硬生生多了8個月役期。新聞報導，一名9年級的林姓大三生即表示，自己大一曾接到兵役課通知，詢問他是否要利用寒暑假時間當兵，如此一來畢業後就不需要再煩惱兵役問題，也能方便生涯規劃，但當時的他直接回絕對方，沒想到現在可能面臨延長役期的情況，讓他直言，「我超後悔的，早知道就先入伍了」。

《兵役法》第16條規定，常備兵役區分為3類：「現役」為以徵兵及齡男子，經徵兵檢查合格於除役前，徵集入營服之，為期1年，期滿退伍；「軍事訓練」為經徵兵檢查合格男子於除役前，徵集入營接受4個月以內軍事訓練，期滿結訓；「後備役」為以現役期滿退伍或軍事訓練結訓者服之，至除役時止。

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