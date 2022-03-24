義務役期最長1年　政院：若有調整「實施前1年就要核定」

▲俄烏戰爭不只影響到國人對教召的態度，包括現行義務役期延長也在討論中。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

俄烏戰爭引發國內對於現行兵役制度調整、役期是否延長的討論。對此，行政院發言人羅秉成24日在院會後記者會表示，現行兵役法規定役期最長為1年，役期若延長超過1年才有修法問題，且核定要在實施前的1年前就核定，不是一核定就實施。

「現在兵役法規定是最長1年，在經公告後可以在1年內做調節。」羅秉成表示，過去是替代役以外的常備義務役，是4個月軍事訓練，這次俄烏戰爭的過程裡，在相關戰力、兵源上確實是有檢討的空間，所以國防部也參考各方意見評估是否延長、如何延長。

羅秉成說，延長需要做審慎評估或多方意見蒐集的原因在於，影響到的因素很多，目標要先清楚，現在在不對稱做戰建軍思維底下，把役期做調整的相關配套，比如訓練強度的加強，過往4個月的軍事訓練反而造成等待期過長，可能一畢業要等4個月的訓練要等大半年，其實也等於差不多花了1年時間。

羅秉成指出，役期的調整也會影響到青年進入就業市場，或是以後就業人口的問題，所以不是很單純可以「說延就延」，相關訓練的強化或配套，都要有所因應跟籌劃。

羅秉成說，在目前兵役法規定下，在不修法情形下，從4個月訓練期到1年，除非要延長超過1年才有修法問題，若沒有超過1年，依照目前法律授權，是要由國防部會同內政部報行政院核定，且核定要1年前就核定，不是一核定就實施。

「整個兵役制度對大家生涯規劃的影響是一定存在。」羅秉成強調，現在要做這樣的變革或處理，確實要多方、跨部會跟社會對話，這還沒有定案，若有定案會盡速跟外界說明。