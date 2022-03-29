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慈揚基金會響應黃偉哲打造幸福城市　捐款瑞復益智中心支持整建

▲慈揚社會福利慈善基金會執行長王玉飛，響應黃偉哲市長號召，捐贈善款10萬元整，29日於瑞復益智中心舉辦捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慈揚社會福利慈善基金會執行長王玉飛，響應黃偉哲市長號召，捐贈善款10萬元整，29日於瑞復益智中心舉辦捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲致力公私協力，共同打造台南成為更美好的幸福城市，在獲悉瑞復益智中心有建物耐震補強的募款需求後，多次號召社會大眾與企業團體共同支持，慈揚社會福利慈善基金會執行長王玉飛，響應黃偉哲市長號召，捐贈善款10萬元整，29日於瑞復益智中心舉辦捐贈儀式。

▲慈揚社會福利慈善基金會執行長王玉飛，響應黃偉哲市長號召，捐贈善款10萬元整，29日於瑞復益智中心舉辦捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由瑞復益智中心李雪瑛主任代表接受捐贈，台南市社會局陳榮枝局長也代表黃偉哲市長到場觀禮，並致贈感謝狀。瑞復募資專案將於3月底結束，李雪瑛主任藉此公開感謝市府與社會大眾、媒體朋友共同為瑞復點亮溫暖的燈。

社會局長陳榮枝表示，瑞復益智中心於1974年由美籍安美麗修女創建，是台南第一個辦理發展遲緩兒童早期療育的單位，提供發展遲緩兒童及心智障礙者的日間照顧服務，更是台南身障者福利服務推動的重要力量。因建物老舊耐震能力不符現有法令規定，為了提供服務對象更安全的服務空間，需進行耐震補強，修建所需費用近2600萬元，已募集完畢，但後續仍可能因整建增加消防、整修等額外開支，故黃偉哲市長仍責成市府持續號召各界支持。

慈揚社會福利慈善基金會執行長王玉飛表示，慈揚基金會長期協助社會慈善公益，對於瑞復益智中心長年深耕身心障礙者家庭，做為家庭支持後盾的精神深感敬佩，故響應黃偉哲市長號召以社會公益方案捐款支持整修。

▲慈揚社會福利慈善基金會執行長王玉飛，響應黃偉哲市長號召，捐贈善款10萬元整，29日於瑞復益智中心舉辦捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

瑞復益智中心李雪瑛主任感謝慈揚基金會熱心公益之善舉，表示募資專案在社會大眾支持下已提前達標，感謝各界的支持，在市府與社會大眾、媒體朋友的共同努力下，62天便募集到2600萬，中心已和建築師進行整建工法的討論，也感謝社會局的協助，讓孩子們在整建期間轉換至暫時性的安全服務空間。

黃偉哲市長強調，社福機構是社會的重要資產，更是打造美好城市不可或缺的力量。社會服務除了有政府的支持，更需要民間力量的投入，期盼透過公私部門協力合作，共創公益向善的溫暖大臺南，市府也會持續關心並協助瑞復益智中心進行整建工程，並呼籲社會大眾持續支持瑞復的整建工作。

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