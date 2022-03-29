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後疫情時代台南魚頭君搶先赴日觀光　黃偉哲：我很羨慕魚頭君！

▲台南吉祥物魚頭君，遠赴日本秋田市交流，受到秋田市熱烈的招待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南吉祥物魚頭君，遠赴日本秋田市交流，受到秋田市熱烈的招待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在疫情期間，台南不斷發展多元的交流模式，持續加強在國際間宣傳台南魅力，最近台南吉祥物魚頭君，遠赴日本秋田市，受到秋田市熱烈的招待，「假交流真觀光」，逗趣又享受的照片回傳到台南，市長黃偉哲也忍不住說：「我很羨慕魚頭君！」。

▲台南吉祥物魚頭君，遠赴日本秋田市交流，受到秋田市熱烈的招待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，城市交流的方式在疫情時期受到限制，除了線上的視訊會議交流，大家也想盡辦法，發展多元不同又有趣的方式。台南與日本秋田從去年12月開始，每個月在雙方的官方臉書上互相介紹對方的城市。秋田市日前更是邀請此時此刻不受邊境管制的魚頭君擔任觀光大使到秋田市，為疫情解封之後兩市未來的進一步交流預做準備。

代表台南赴日的魚頭君行程滿滿，一到日本就立即發揮台南魚熱情的本領，與秋田犬、秋田舞妓、秋田觀光小姐等結為好友；也在好友的陪伴下，暢遊訪許多秋田特色景點，包括：到千秋公園與秋田犬同歡、體驗竿燈祭文化的「秋田市民俗藝能傳承館」、冰雪與燈光交織而成的「Nakaichi Winter Park」，還在「雪之動物園」餵食小熊貓並跟水豚君泡澡！

▲台南吉祥物魚頭君，遠赴日本秋田市交流，受到秋田市熱烈的招待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，此次魚頭君突破邊際限制赴日交流，也搶先一步為台南市民踩線觀光，為未來邊際解封後的城市交流預作準備。魚頭君公差出國探訪的秋田市景點資訊，可洽臉書台南TODAY（https://reurl.cc/LpkndL）查詢。

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