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2022台灣國際蘭展亮麗登場　黃偉哲歡迎購買台南優質農特精品

▲「2022台灣國際蘭展」登場，市長黃偉哲表示，其中蘭創館設有「台南農產精品館」，裡面銷售的產品皆為優質的台南農特產，歡迎民眾踴躍購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022台灣國際蘭展」登場，市長黃偉哲表示，其中蘭創館設有「台南農產精品館」，裡面銷售的產品皆為優質的台南農特產，歡迎民眾踴躍購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台灣國際蘭展，3月26日至4月5日在台南市後壁烏樹林的台灣蘭花生物科技園區亮麗登場，今年特別將科技運用於展覽中，以蘭花奇幻世界為主題並設有七大展區，市長黃偉哲表示，其中蘭創館設有「台南農產精品館」，裡面銷售的產品皆為優質的台南農特產，並有11家台南青農品牌參展，歡迎民眾踴躍購買。

▲「2022台灣國際蘭展」登場，市長黃偉哲表示，其中蘭創館設有「台南農產精品館」，裡面銷售的產品皆為優質的台南農特產，歡迎民眾踴躍購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次參展的11家台南青農品牌，有在東山友善耕作並推動食農體驗的「耿爸農場」、在白河種植蓮子、蓮藕、香水蓮花的「鎧農」、在南化種植澳洲茶樹的「西埔坊茶樹精油」。「山頂壯圓」運用東山在地的柴焙桂圓推出柴焙桂圓黑豆拌醬、黑豆醬油、黑糖地瓜酥、手作餅乾及手作饅頭等，「Mr. Chen農品生活」則是開發天然又色澤美麗的紅龍果麵及各式小西點。

▲「2022台灣國際蘭展」登場，市長黃偉哲表示，其中蘭創館設有「台南農產精品館」，裡面銷售的產品皆為優質的台南農特產，歡迎民眾踴躍購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自官田的「育健幸福農場」，用菱角碳種植稻米等各種作物，同樣是官田的「沐爾」則是種植黑木耳，研發固含量高的黑木耳露。「芯園」及「麻豆勇伯」皆是麻豆青農，他們將呈現各式的文旦加工品，讓人拭目以待。「台南市印加果生產合作社」和「玉見愛國際生技」則是將農產品和生物科技結合，發展出一系列的保養品，愛美的女性千萬別錯過。

▲「2022台灣國際蘭展」登場，市長黃偉哲表示，其中蘭創館設有「台南農產精品館」，裡面銷售的產品皆為優質的台南農特產，歡迎民眾踴躍購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，台南青農是台南農業未來的希望，這11家青農品牌其中有5位曾獲選行政院農業委員會的百大青年農民，他們在一級生產之外，更發展二級加工產品，有的是烘焙食品、加工品，有的則是保養品，以提升農產品的附加價值，皆是極為優秀的青農品牌，民眾可把握機會多加認識。

▲「2022台灣國際蘭展」登場，市長黃偉哲表示，其中蘭創館設有「台南農產精品館」，裡面銷售的產品皆為優質的台南農特產，歡迎民眾踴躍購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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