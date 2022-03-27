黃偉哲出席優秀青年表揚活動　傾聽需求打造台南為青年宜居城市

▲ 台南市長黃偉哲，27日出席台南市慶祝青年節優秀青年表揚活動，祝福所有得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲，27日出席由台南市救國團所舉辦2022年台南市慶祝青年節優秀青年表揚活動，黃偉哲除祝福所有得獎者，也誓言將持續傾聽青年聲音，在公共政策上也會與青年有更多討論。



黃偉哲表示，青年是國家未來的中堅，優秀青年更是未來領航者，黃偉哲特別提到自己的父親在50多年前也是青年獎章得主，在耳濡目染之下，父親對他的影響很大。



黃偉哲指出，立法院已通過18歲公民權修憲提案，複決通過以後，投票權就會下修到18歲，未來國家重要事務，就能納入更多年輕族群的聲音，這對青年來說既是權利也是責任。台南市政府也將傾聽青年的聲音，讓青年能夠參與公共政策。



台南市政府表示，黃偉哲市長一上任就積極推動青年政策，2019年成立台南市青年事務委員會，作為與青年在公共政策溝通諮詢平台，透過跨局處協力，根據青年需求對症下藥，盼協助青年就業、創業、成家立業。



台南市政府招商引資打造多元產經環境，3年來估計為在地增加3萬多個就業機會。廣納高科技、傳產、商業服務、農業、觀光旅遊等產業職缺，以優質工作機會讓在地青年願意落地深根，吸引外地青年來台南定居。



為減輕年輕家長負擔，2022年生育獎勵金提升為1萬元；2022年8月起托育費用補助每人每月提高至8500元至14500元。市府持續布建具有可近性的公共托育家園及推動準公共化托育服務，並率先成立南台灣第一家職場互助教保服務中心。





台南市政府實踐居住正義，推動只租不賣的優質社會住宅，讓經濟較弱勢者也享有優質居住環境。公宅取得方式，包括公辦都更回饋、政府興建二種，將陸續動工，未來總計有6480戶。



台南市救國團主任委員陳順章表示，每年救國團都會於3月廣邀各機關團體及學校推薦優秀青年人選進行評選，並辦理表揚活動。救國團自轉型為社團法人後，協助政府、培育青年、服務社會的作為從未間斷。也勉勵所有優秀青年得獎人能夠秉持初心，發揮所長共同為台南努力。



今日表揚活動共有71位得獎人，包含社會優秀青年教育部台南市聯絡處助理督導温燿旭等、大專優秀青年成功大學吳冠逸等及高中職優秀青年台南高級海事水產職業學校施慧文等。市議員王家貞等人也到場共襄盛舉祝福得獎者。