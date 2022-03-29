防疫優先！台南警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6個勤務處所

▲台南市長黃偉哲擔心警察染疫影響治安，要求限制警察到餐廳聚餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於基隆警界疫情擴大，隨著清明連假將屆，台南市長黃偉哲29日表示，萬一台南市警界發生疫情傳染鏈，將嚴重影響治安，一個派出所、分局可能因此癱瘓，黃偉哲要求29日起警察到餐廳聚餐將受到限制，台南市警局長方仰寧說，餐敘要求暫停，延後舉辦或限縮辦理。

▲台南市警局長方仰寧說，警察相關餐敘要求暫停，延後舉辦或限縮辦理。

台南市警局長方仰寧指出，台南市警局目前有4472名警力，目前配合中央防疫要求，警察辦理相關餐敘將延後或暫停，並限縮規模辦理，像28日晚上第六分局有一場警友會聚餐（1個月前就由警友會訂餐），就將宴席的菜改分發到各派出所（計5個派出所及偵查隊、交通分隊及六分局本部）；另外，第四分局聚餐也取消…等等因應防疫。方仰寧強調說，雖然中央對警察並沒有強制性規定，但台南市警察局為配合防疫，將採高規格措施，謹慎以對。

市警局長方仰寧進一步表示，市警局是限制非必要的聚餐（如警友的餐敍），至於家庭聚餐並未限制，但有禁止逐桌敬酒。

台南市警六分局指出，因警友會餐會是在1個月前已訂，28日晚將美饌分至各外勤單位有以下優點：1、餐廳已備料煮菜，突然退好幾桌，會讓餐廳蒙受巨大損失。2、餐宴送至各勤務處所，員警同仁可享受美食，兼顧同仁勤務與用膳。3、員警同仁在自己的單位和同事一起吃飯會比較輕鬆自在，如在餐廳與長官一起用餐，會感到不自在。28日的美饌送給8個單位，包括5個派出所、偵查隊及交通分隊等共7個外勤單位，及六分局本部。

▲台南市警六分局取消警友會餐廳聚餐，改將美食分送7個勤單位及分局本部，讓員警享受美食兼顧防疫。

六分局十分感謝警友會配合防疫從善如流，將頂級大菜直送各單位，兼顧員警勤務及用膳吃好料。六分局指出，28日因防疫需要，縮減晚宴規模，但員警福利無縮減，服勤中的同仁也能享用美饌。

六分局感謝各警友委員全力相挺、悉心呵護，警友「寬庭宴會廳」老闆自己當起外送員，親自奔波分送6勤務處所，約下午5時30分，各單位餐點均已就緒；「兵馬未動、糧草先行」，後勤補給充足，高度提振團隊士氣，將士用命，員警加倍用心打拚治安。六分局期待疫情趨緩後，與警友會大家下一次再相聚。

台南市消防局指出，目前消防局仍按照中央疫情指揮中心規定辦理，對於消防人員聚餐方面，尚不會有特別要求。