　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫優先！台南警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6個勤務處所

▲台南市長黃偉哲擔心警察染疫影響治安，要求限制警察到廳聚餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲擔心警察染疫影響治安，要求限制警察到餐廳聚餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於基隆警界疫情擴大，隨著清明連假將屆，台南市長黃偉哲29日表示，萬一台南市警界發生疫情傳染鏈，將嚴重影響治安，一個派出所、分局可能因此癱瘓，黃偉哲要求29日起警察到餐廳聚餐將受到限制，台南市警局長方仰寧說，餐敘要求暫停，延後舉辦或限縮辦理。

▲台南市長黃偉哲擔心警察染疫影響治安，要求限制警察到廳聚餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長方仰寧說，警察相關餐敘要求暫停，延後舉辦或限縮辦理。

台南市警局長方仰寧指出，台南市警局目前有4472名警力，目前配合中央防疫要求，警察辦理相關餐敘將延後或暫停，並限縮規模辦理，像28日晚上第六分局有一場警友會聚餐（1個月前就由警友會訂餐），就將宴席的菜改分發到各派出所（計5個派出所及偵查隊、交通分隊及六分局本部）；另外，第四分局聚餐也取消…等等因應防疫。方仰寧強調說，雖然中央對警察並沒有強制性規定，但台南市警察局為配合防疫，將採高規格措施，謹慎以對。

市警局長方仰寧進一步表示，市警局是限制非必要的聚餐（如警友的餐敍），至於家庭聚餐並未限制，但有禁止逐桌敬酒。

台南市警六分局指出，因警友會餐會是在1個月前已訂，28日晚將美饌分至各外勤單位有以下優點：1、餐廳已備料煮菜，突然退好幾桌，會讓餐廳蒙受巨大損失。2、餐宴送至各勤務處所，員警同仁可享受美食，兼顧同仁勤務與用膳。3、員警同仁在自己的單位和同事一起吃飯會比較輕鬆自在，如在餐廳與長官一起用餐，會感到不自在。28日的美饌送給8個單位，包括5個派出所、偵查隊及交通分隊等共7個外勤單位，及六分局本部。

▲台南市長黃偉哲擔心警察染疫影響治安，要求限制警察到廳聚餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局取消警友會餐廳聚餐，改將美食分送7個勤單位及分局本部，讓員警享受美食兼顧防疫。

六分局十分感謝警友會配合防疫從善如流，將頂級大菜直送各單位，兼顧員警勤務及用膳吃好料。六分局指出，28日因防疫需要，縮減晚宴規模，但員警福利無縮減，服勤中的同仁也能享用美饌。

▲台南市長黃偉哲擔心警察染疫影響治安，要求限制警察到廳聚餐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

六分局感謝各警友委員全力相挺、悉心呵護，警友「寬庭宴會廳」老闆自己當起外送員，親自奔波分送6勤務處所，約下午5時30分，各單位餐點均已就緒；「兵馬未動、糧草先行」，後勤補給充足，高度提振團隊士氣，將士用命，員警加倍用心打拚治安。六分局期待疫情趨緩後，與警友會大家下一次再相聚。

台南市消防局指出，目前消防局仍按照中央疫情指揮中心規定辦理，對於消防人員聚餐方面，尚不會有特別要求。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
滴水驗親！台女舀濁水溪「倒入黃河水」：遊子回家了
台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐
「蔬果界台積電」夫妻捲款1.6億！　遭通緝照片曝光
16歲少年「跳河慶生」亡！　父姊悲痛現身殯儀館
快訊／北市+3！台銀館前分行櫃員確診　Ct值22.1
3天竄150例「升三級警戒嗎」　陳時中：已不適用
俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

慈揚基金會響應黃偉哲打造幸福城市　捐款瑞復益智中心支持整建

第1季酒駕事故大幅減少3成　南二警強力取締270件

防疫優先！台南警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6個勤務處所

新制上路　屏警宣示防制酒駕決心

屏東前縣長曹啟鴻開砲：引進國民黨力量介入初選是墮落的行為

雲林翁騎車外出失聯　連人帶車摔田間受困8小時獲救

低收及中低收入戶加發生活補助　竹市預計6,800人受惠

連假來新竹左岸　賞候鳥、體驗濕地步道、生態解說平台

南青逗陣玩創新青年論壇　市府傾聽青年創新力

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

慈揚基金會響應黃偉哲打造幸福城市　捐款瑞復益智中心支持整建

第1季酒駕事故大幅減少3成　南二警強力取締270件

防疫優先！台南警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6個勤務處所

新制上路　屏警宣示防制酒駕決心

屏東前縣長曹啟鴻開砲：引進國民黨力量介入初選是墮落的行為

雲林翁騎車外出失聯　連人帶車摔田間受困8小時獲救

低收及中低收入戶加發生活補助　竹市預計6,800人受惠

連假來新竹左岸　賞候鳥、體驗濕地步道、生態解說平台

南青逗陣玩創新青年論壇　市府傾聽青年創新力

宋逸民、陳維齡6000萬元房捐出！　家人聚89坪教會：缺靈魂業績

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

600名「在歐俄羅斯間諜」名單曝光！　英前情報局長：僅發現10％

防疫新規定3天勸導期　萬華阿公店「2酒客未實聯制」先開鍘

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

水塔10年沒洗「請住戶分攤」　被罵硬收費！網推1設備：裝在自家

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

地方熱門新聞

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

救護品管教育中心受贈高級心臟救命術訓練假人

工商領袖代表齊聚新北產發會

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

林右昌居隔道心聲　2決定斷傳播鏈

政黨輪替不能提台南民主退步！

學甲警突擊臨檢

台南逾300機車註銷車籍

台南白河鄉親憑證可免費參觀國際蘭展

南消四大隊清明火災搶救演練

雲林社區公車這樣搭年底前無限免費

後疫情時代台南魚頭君搶先赴日觀光

台南市爭取前瞻計畫提升溪北道路品質

立委邱議瑩為朱明宏輔選

更多熱門

相關新聞

慈揚基金會捐款瑞復益智中心支持整建

慈揚基金會捐款瑞復益智中心支持整建

台南市長黃偉哲致力公私協力，共同打造台南成為更美好的幸福城市，在獲悉瑞復益智中心有建物耐震補強的募款需求後，多次號召社會大眾與企業團體共同支持，慈揚社會福利慈善基金會執行長王玉飛，響應黃偉哲市長號召，捐贈善款10萬元整，29日於瑞復益智中心舉辦捐贈儀式。

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

台銀1櫃員確診　北市匡列47人居隔

台銀1櫃員確診　北市匡列47人居隔

基隆疫情燒不停　台南警宣布即日起限制聚餐

基隆疫情燒不停　台南警宣布即日起限制聚餐

學甲警突擊臨檢

學甲警突擊臨檢

關鍵字：

黃偉哲南警限制聚餐方仰寧防疫

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面