台南白河鄉親有福了！　黃偉哲宣布憑證可免費參觀國際蘭展

▲台南市長黃偉哲宣布，自29日起除原有後壁居民可憑證免費入園之外，白河地區民眾亦將享有此項優惠，讓蘭展舉辦效益更為擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台灣國際蘭展26日熱鬧展開，首個週末就吸引超過3萬名民眾參觀，為蘭花生技園區重新帶來蓬勃生氣，為讓白河、後壁展區周邊民眾，更能深入認識蘭花生技園區對於當地發展的重要性，市長黃偉哲宣布自29日起除原有後壁居民可憑證免費入園之外，白河地區民眾亦將享有此項優惠，讓蘭展舉辦效益更為擴大。



台南市農業局指出，2019年台灣國際蘭展共有43個國家參展，吸引21萬人次前來參觀，帶動展後3至5年的外銷訂單總額超過113億元，台灣蘭花產業的豐厚實力備受國際矚目，而位於台南的「台灣蘭花生物科技園區」面積175公頃，是全世界蘭花生產最大的產業聚落，蘭花產業已經是台南重要的代表性產業之一。

今年雖然受疫情影響，但首個周末2日入園人數就已經超過30000名，蘭創館與農業精品館兩館生物科技及農業相關業者銷售金額突破130萬元，顯示民眾參與踴躍，為使參展效益擴大，市長於開幕當日即指示評估擴大白河地區民眾參觀蘭展，讓更多居民可以體現蘭展帶動之效益，原先預計提供白河地區民眾一日可免費入園參觀，經多日與蘭花產銷發展協會研議，最終獲得協會支持，確定自29日起至4月5日止，白河地區民眾均可憑證免費入園。





台南市長黃偉哲表示，為帶動溪北地區發展，市府藉由新營工業區及後壁蘭花生技園區、鹽水岸內糖廠、白河關子嶺溫泉區為核心，依地區特性發展觀光、生物科技、製造等相關產業，提高區域土地利用，除投入10.83億經費辦理「市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程」，串連新營工業區、台灣蘭花生技園區、關子嶺風景區等農、工產業及觀光發展之連結樞紐，讓交通不再打結，同時也積極爭取蘭花生技園區升級，透由中央接管挹注經費提升基礎建設，讓園區更能朝向科技化、智慧化、全球化之生技產業發展，而此次蘭展相隔兩年後重新開展，不僅希望讓台南蘭花產業再度躍上國際舞台，也讓民眾可以了解市府對於周邊建設投入的用心。





農業局表示，今年台灣國際蘭展在蘭創館集中17家業者、商務館30間、市集館80間進駐販售蘭花周邊好物，還有匯集台南優質的農特產品供選購，不僅如此，通往蘭花公園後方還有美食區可以品嚐各式美味餐點，民眾逛得開心也能買得愉快，希望還沒有前往參觀的民眾把握機會，一覽蘭花業界的年度盛事。