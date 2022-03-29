快訊／增63例境外移入「13人落地採檢確診」　印尼入境最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增63例境外移入，13例為航班落地採檢陽性，以印尼入境15例最多，越南也有11例。指揮官陳時中表示，境外移入人數減少是因為這兩天入境航班少所致，今日早上有有2航班分別從美國、新加坡入境，但無人驗出陽性。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為44例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(15例)、越南(11例)、菲律賓(8例)、泰國(6例)、香港(4例)、印度、美國、韓國及馬來西亞(各2例)、西班牙、哥倫比亞、新加坡及日本(各1例)移入，另7例調查中。入境日介於今(2022)年2月16日至3月28日。

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▲▼3/28-3/29落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,931,880例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,908,650例排除)，其中22,992例確診，分別為7,212例境外移入，15,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。