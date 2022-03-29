黃珊珊「無罩開唱」影片曝光！　王浩宇tag北市衛生局：要不要罰？

記者杜冠霖／台北報導

由於本土疫情爆發，中央流行疫情指揮中心28日宣布維持唱歌、逐桌敬茶、酒要戴口罩規定，但前議員王浩宇29日在臉書貼出影片爆料，台北副市長黃珊珊上台唱歌卻沒戴口罩，「26日唱歌需不需要戴口罩？還記得當初獅子王時，疫情是怎樣爆的嗎？」

▲王浩宇爆料黃珊珊違規脫口罩唱歌。（圖／翻攝王浩宇臉書）



為控制疫情發展，指揮中心22日宣布禁止宴席逐桌敬酒敬茶以及唱歌要戴口罩，但王浩宇在臉書貼出一部3分鐘短片，影片中，黃珊珊和民眾黨議員候選人們合唱，在台上的5人、包含黃珊珊都未依規定配戴口罩。

該影片活動為北市義消南港中分隊幹部聯誼新春聚餐，時間是3月26日下午3點，王浩宇質疑，黃珊珊3/26唱歌需不需要戴口罩，「還記得當初獅子王時，疫情是怎樣爆的嗎？脱罩唱歌沒有維持社交距離。」，文末，王浩宇也tag台北市衛生局，「這要不要開罰？」

王浩宇表示，指揮中心現行規定：唱歌時，維持須戴口罩。若未遵守防疫規定，可依「因應新冠肺炎第二級疫情警戒相關措施及裁罰規定表」傳染病防治法第70條第1項規定，處新台幣3000元以上、1.5萬元以下罰鍰，

也有網友在王浩宇爆料貼文下方留言，指出參與同場活動的民進黨立委高嘉瑜上台高歌時，同樣未依規定配套口罩，而王浩宇也回應應該要罰。