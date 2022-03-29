快訊／大潭電廠群聚+3！宿舍保全、外包商也中鏢　累計66人染疫

記者嚴云岑／台北報導

大潭電廠新豐移工宿舍群聚延燒桃園、新竹，指揮中心今（29）日又公布新增3人確診，1人為本國籍勞工（案22904）女兒，為上午新竹縣公布的安興國小8歲女童，三採陰轉陽Ct值18.5；餘下2例分別為新豐宿舍保全與外包商老闆。目前該案累計66人染疫。

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增96例COVID-19確定病例，分別為33例本土個案及63例境外移入(13例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為15例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

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▲大潭電廠確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



截至目前國內累計6,931,880例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,908,650例排除)，其中22,992例確診，分別為7,212例境外移入，15,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。