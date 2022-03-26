新悦飯店公益餐會送愛偏鄉　達邦國小天籟表演愛心爆桌

記者翁伊森／嘉義報導

2020/2021年易遊網百萬網友票選全台最美飯店的嘉義新悦花園酒店25日舉辦偏鄉小學公益活動，活動邁入第四年，今年攜手嘉義市愛樂學會及阿里山鄉達邦國小以公益音樂饗宴座號召，希望幫助達邦國小里佳分校籌募到價值近30萬的4台大型觸控式顯示螢幕方便學童上課學習用。

▲新悦飯店公益餐會以義賣餐卷方式，達邦國小非洲鼓表演贏得全場掌聲。（圖／記者翁伊森攝）

演出邀請到法裔大提琴家-法蘭克‧白納德Franck Bernède與愛樂學會理事長黃于真，以大提琴、長笛及鋼琴組曲精彩演出，再搭配達邦國小非洲鼓隊及鄒天使合唱團表演數曲鄒族古謠表演，在周末夜的晚上帶給全場聽眾極致的聽覺享受。

達邦國小林進富校長表示，今年受邀參加新悦花園酒店舉辦公益活動，不僅提供舞台讓孩子展現學習成果，更讓大家感受到鄒族孩子的歌舞天賦能力。同時，也幫忙學校改善教學設備，提供里佳分校4台大型觸控式顯示螢幕，提升老師教學效能及幫助孩子學習，這份愛是暖暖的，給予學校及孩子極大的幫助。

▲新悦飯店公益餐會以義賣餐卷方式，幫助偏鄉達邦籌募國小課堂學習用觸碰式螢幕，(前排左一飯店董事長蕭友信、前排左二達邦國小校長林進富、前排左三飯店執行董事劉映雪、右一嘉義市愛樂學會理事長黃于真)。（圖／記者翁伊森攝）

新悦花園酒店董長春總經理表示，今年以音樂會義賣門票的方式，邀請外界貴賓一同參與，一起為達邦國小的孩子加油，義賣所得全數用於達邦國小里佳分校互動教學設備所需，也讓這一群天真可愛的孩子觀摩到國際傑出音樂家的演出，從體驗學習出發，在心中種下一顆夢想的種子。

▲新悅飯店總經理董長春。（圖／記者翁伊森攝）

然而達邦國小學童的演出，更展現原民文化敬天知命的精神，不畏困難的勇氣，同時激勵著我們。新悦將持續投入更多的關注在偏鄉小學資源上，也希望可以拋磚引玉，邀請各界與我們一同關懷偏鄉學童，讓教育部分城市或偏鄉都有共同的起跑點。

▲法裔大提琴家-法蘭克‧白納德Franck Bernède與愛樂學會理事長黃于真(圖左)，以大提琴、長笛及鋼琴組曲精彩演出。（圖／記者翁伊森攝）

2021年新悦公益住房專案，累計有1270夜次愛心旅客的支持，飯店提撥營收10%公益經費全數用於2022公益活動支出、達邦國小教學設備及偏鄉小學飯店體驗活動等。