雲林募2000台斤雞蛋義賣　售價單盒40元1小時秒殺

▲雲林縣長張麗善（右）表示，每到過年期間的紅盤價讓蛋農與蛋商造成誤解，未來取消紅盤價說法後，希望農委會應建立平台讓產銷端討論合理雞蛋價格，保障雙方權益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府今（24）日與雲林雞蛋產銷班辦理雞蛋回饋義賣，由斗六市蛋雞產銷班第一班林弘茂班長與班員共同募集2000台斤雞蛋，一盒10顆售價40元、一人限購5盒，較目前市便宜10、20元優惠價吸引民眾搶購，預定11點開賣，但一早出現排隊人潮，也有民眾是揪團購買，推著推車到現場採購。

雲林縣長張麗善偕同縣議員李明哲、農業處長吳芳銘等到場參與義賣，並代表雲林鄉親感謝雲林縣養雞協會、斗六市蛋雞產銷班及12間參與捐獻的畜牧場，在這波缺蛋潮，透過實際行動回饋雲林縣在地鄉親，2000盒雞蛋開賣不到1小時即銷售一空，今日義賣總所得全數捐給社福機構。

雲林縣雞蛋產銷班班長林弘茂表示，目前產地雞蛋一台斤36.5元，政府另補助1斤3元，即一斤39.5元，市售每台斤約5、60元，這次與12位班員共同募集2萬顆約2000盒雞蛋，在這全台缺蛋時期，透過實際行動以產地價格義賣回饋雲林鄉親，義賣所得全數捐給雲林縣社會處關懷弱勢。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣蛋雞有54場，約70至80萬隻，產量占全台6%，台灣雞蛋市場機制為包銷制，蛋商負責尋找通路，蛋農無須煩惱銷售，但每到過年期間的紅盤價讓蛋農與蛋商造成誤解，未來取消紅盤價說法後，希望農委會應建立平台讓產銷端討論合理雞蛋價格，保障雙方權益。

▲雲林縣府今日與雲林雞蛋產銷班辦理雞蛋回饋義賣，募集2000台斤雞蛋，一盒10顆售價40元、一人限購5盒，預定11點開賣，但一早出現排隊人潮，也有民眾是揪團購買。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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