　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林募2000台斤雞蛋義賣　售價單盒40元1小時秒殺

▲雲林縣府今日與雲林雞蛋產銷班辦理雞蛋回饋義賣，募集2000台斤雞蛋，一盒10顆售價40元、一人限購5盒，預定11點開賣，但一早出現排隊人潮，也有民眾是揪團購買。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善（右）表示，每到過年期間的紅盤價讓蛋農與蛋商造成誤解，未來取消紅盤價說法後，希望農委會應建立平台讓產銷端討論合理雞蛋價格，保障雙方權益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府今（24）日與雲林雞蛋產銷班辦理雞蛋回饋義賣，由斗六市蛋雞產銷班第一班林弘茂班長與班員共同募集2000台斤雞蛋，一盒10顆售價40元、一人限購5盒，較目前市便宜10、20元優惠價吸引民眾搶購，預定11點開賣，但一早出現排隊人潮，也有民眾是揪團購買，推著推車到現場採購。

雲林縣長張麗善偕同縣議員李明哲、農業處長吳芳銘等到場參與義賣，並代表雲林鄉親感謝雲林縣養雞協會、斗六市蛋雞產銷班及12間參與捐獻的畜牧場，在這波缺蛋潮，透過實際行動回饋雲林縣在地鄉親，2000盒雞蛋開賣不到1小時即銷售一空，今日義賣總所得全數捐給社福機構。

雲林縣雞蛋產銷班班長林弘茂表示，目前產地雞蛋一台斤36.5元，政府另補助1斤3元，即一斤39.5元，市售每台斤約5、60元，這次與12位班員共同募集2萬顆約2000盒雞蛋，在這全台缺蛋時期，透過實際行動以產地價格義賣回饋雲林鄉親，義賣所得全數捐給雲林縣社會處關懷弱勢。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣蛋雞有54場，約70至80萬隻，產量占全台6%，台灣雞蛋市場機制為包銷制，蛋商負責尋找通路，蛋農無須煩惱銷售，但每到過年期間的紅盤價讓蛋農與蛋商造成誤解，未來取消紅盤價說法後，希望農委會應建立平台讓產銷端討論合理雞蛋價格，保障雙方權益。

▲雲林縣府今日與雲林雞蛋產銷班辦理雞蛋回饋義賣，募集2000台斤雞蛋，一盒10顆售價40元、一人限購5盒，預定11點開賣，但一早出現排隊人潮，也有民眾是揪團購買。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府今日與雲林雞蛋產銷班辦理雞蛋回饋義賣，募集2000台斤雞蛋，一盒10顆售價40元、一人限購5盒，預定11點開賣，但一早出現排隊人潮，也有民眾是揪團購買。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►豬肉男兼3職超打拚！警跟監藥頭傻眼「跟錯人」　最終真相出爐

►暖企業助育幼院童夢想成真　捐80萬交通車圓夢出遊

►「代操公司」邀加LINE投資股票　雲林2男辛苦錢差點飛了

►成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光

►去年自拍求收養貓影片爆紅　正妹警一次抓2個通緝犯立功

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
旅烏台灣人回傳畫面曝！　烏克蘭超商、藥局湧人潮搶購
「2圖秒懂228天氣」　連假這天冷空氣再襲
烏克蘭民宅慘被轟！現場如煉獄　傷者「流血淚」逃出廢墟
拜登對烏態度「關心但不介入」　網4字詞語刷一排
快訊／碩豐內線交易案　驚見賴品妤父親涉案！
快訊／俄羅斯：烏東親俄民兵「突破烏國政府軍前線」
余苑綺癌末化療　出院首露面！
烏克蘭遭轟炸！台灣驚竄「熱搜NO.2」　他大笑曝2相似處
俄羅斯股市崩盤「-50%腰斬」　網：普丁不停盤超有種

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣提倡旅遊自備個人環保用品　連假出遊環保又衛生

桃園行動書車又有新成員！　「袁子輝號」穿梭偏鄉鼓勵閱讀

雲林募2000台斤雞蛋義賣　售價單盒40元1小時秒殺

暖心企業！年初開工「破豬公」　堉舜17年捐款桃園家扶逾1700萬

屏東地檢署落實陽光法案　公開抽籤審查申報財產

山難勤務層出不窮　屏東縣消防局獲贈繩索救援裝備

桃園表揚45位技職競賽績優學生　鄭文燦加碼獎勵金

訪台中府會取經　郭信良議長：公車系統值得台南借鏡

防治有方　台南運河只見白鷺鷥不見漁屍　李啟維肯定

幫助睡眠！元智電機與亞醫研發　智慧型可攜式鼾聲健康偵測器

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

台東縣提倡旅遊自備個人環保用品　連假出遊環保又衛生

桃園行動書車又有新成員！　「袁子輝號」穿梭偏鄉鼓勵閱讀

雲林募2000台斤雞蛋義賣　售價單盒40元1小時秒殺

暖心企業！年初開工「破豬公」　堉舜17年捐款桃園家扶逾1700萬

屏東地檢署落實陽光法案　公開抽籤審查申報財產

山難勤務層出不窮　屏東縣消防局獲贈繩索救援裝備

桃園表揚45位技職競賽績優學生　鄭文燦加碼獎勵金

訪台中府會取經　郭信良議長：公車系統值得台南借鏡

防治有方　台南運河只見白鷺鷥不見漁屍　李啟維肯定

幫助睡眠！元智電機與亞醫研發　智慧型可攜式鼾聲健康偵測器

媽要她不要回故鄉！　烏克蘭正妹心痛發聲：謝謝台灣，讓我有安全的家

高中木聯／邱承奕燃燒120球　美和關鍵一勝教頭給99分

俄烏開戰嚇歪股市！散戶逆勢瘋搶3檔零股ETF爆百萬大量

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　上萬奴才羨慕炸：別人的貓

女星看牙醫「跟醫師聊太開心」！大街逛一圈驚覺出糗：像失智老人

烏克蘭西南小鎮居民超商、藥局搶採購　旅烏台灣人回傳畫面曝

台東縣提倡旅遊自備個人環保用品　連假出遊環保又衛生

阿金穿雨衣出門「滿臉嫌棄」　不知足行為惹怒媽：看看北部狗

烏克蘭危機不會久拖！新光投信董座：台股絕佳買點來臨

納豆腦出血住院32天！　電視台急找代班救援曝「5節目動向」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

1922公費疫苗預約平台開放預約追加劑

桃園好市乘雙券　推第二波加碼200變2000元

成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍

台南三井outlet試營運！交通局籲搭大眾運輸

228花東訂房已達8成　蘇花雙向車流估8萬輛次

台中街友猝死！躲公園廁所一夜成凍屍

「往日月潭專用道」成塞車解方　228連假續施行

天冷需求大　產地茼蒿每公斤100元

不敵雨勢！金門IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌

新北動物保護自治條例23日上路

黃偉哲呼籲儘速接種疫苗追加劑

南消四大隊救災演練展現消防戰力

228連假出遊　新北交通懶人包教您避開塞車

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

更多熱門

相關新聞

豬肉男兼3職！警跟監藥頭傻眼　最終真相出爐

豬肉男兼3職！警跟監藥頭傻眼　最終真相出爐

雲林縣斗南警察分局日前對查獲毒品案件進行溯源，發現多名藥腳持有毒品均向綽號「阿霖」男子所購買，歷經數月偵辦追查，查得「阿霖」的吳姓嫌犯。警方於20、21日攻堅搜索吳宅、出動警力20餘員帶回藥腳5人，並指證吳嫌販毒，全案詢後將相關人等依涉嫌毒品危害防制條例移送雲林地方檢察署偵辦。

天冷需求大　產地茼蒿每公斤100元

天冷需求大　產地茼蒿每公斤100元

成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍

成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍

天雨路滑2車相撞　衝進排水溝5傷

天雨路滑2車相撞　衝進排水溝5傷

窄頻影像系統助醫診斷出隱匿微小膀胱腫瘤

窄頻影像系統助醫診斷出隱匿微小膀胱腫瘤

關鍵字：

蛋荒雞蛋雲林雲林縣政府義賣

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

烏東淪陷！親俄分子已拿下盧甘斯克2城鎮

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面