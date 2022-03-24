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嘉藥誠實商店　愛心義賣捐創世

▲嘉南藥理大學23及24日辦理「誠實集、愛義賣」義賣活動，超過500件由全校教職員生募集而來的義賣品，放置於該校大禮堂義賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學23及24日辦理「誠實集、愛義賣」義賣活動，超過500件由全校教職員生募集而來的義賣品，放置於該校大禮堂義賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學23及24日辦理「誠實集、愛義賣」義賣活動，超過500件由全校教職員生募集而來的義賣品，放置於該校大禮堂義賣，現場採無人商店形式販售，由學生誠實依照標價來自行投入金錢，傳遞誠實正向人格的可貴。

活動同時也與創世基金會合作，一起鼓勵師生隨手捐發票，預計兩日義賣所得可望突破2萬元，還有800多張的愛心發票，而所有義賣收入也將全數捐出， 讓嘉藥56週年校慶月不只充滿愛心溫情，更希望培養學生成為具有道德責任，能自我管理的公民。

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▲嘉南藥理大學23及24日辦理「誠實集、愛義賣」義賣活動，超過500件由全校教職員生募集而來的義賣品，放置於該校大禮堂義賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥推動品德教育不餘遺力，今年的活動主題圍繞在「誠實」上，因為在全校師生品德核心價值大調查中，有高達63.3％的該校同學認為「誠實信用」是第一大品德核心價值，也因此該校學務處自2月開始辦理「惜福、愛物」感恩集善活動，而募集的物資則成為56周年校慶月「誠實集 愛義賣」愛心義賣活動的物資來源。

這次募集活動，該校教職員生都參與其中，不斷電話詢問可捐物品種類，更有大四應屆畢業學生分享一袋一袋的商品，活動首日雖然陰雨綿綿，但是現場卻是驚喜連連，有藍芽耳機，還有市價近萬元的麥克筆組。

▲嘉南藥理大學23及24日辦理「誠實集、愛義賣」義賣活動，超過500件由全校教職員生募集而來的義賣品，放置於該校大禮堂義賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來挖寶的陳老師說：這是件很有意義的活動，不只是在推廣品德教育，而是落實於校園的生活中。食品一甲的張同學表示：沒想到學校市集可以挖寶又可以做愛心，真的非常開心，希望這麼有意義的活動可以常常辦理。

▲嘉南藥理大學23及24日辦理「誠實集、愛義賣」義賣活動，超過500件由全校教職員生募集而來的義賣品，放置於該校大禮堂義賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該校學務長董志明指出，誠實商店愛心義賣活動主要是希望傳遞誠實、惜物、感恩、關懷的品德教育精神，而這樣的堅持與成果也獲得教育部連續2年（2021、2022） 獎助「私立大專校院學生事務與輔導工作經費─特色主題計畫」的支持，嘉藥將持續推行有品校園生活，傳遞正向能量給全校教職員生，創造一個優質友善的校園環境。

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