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中華醫大義賣送愛到烏克蘭　教職員工響應展現跨國人本關懷

▲中華醫大結合學校員生消費合作社，發起送愛到烏克蘭義賣及捐款活動，校長孫逸民、理事主席陳惠雪（前排右四、右三）帶領傳達跨國之愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大結合學校員生消費合作社，發起送愛到烏克蘭義賣及捐款活動，校長孫逸民、理事主席陳惠雪（前排右四、右三）帶領傳達跨國之愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

響應送愛到烏克蘭，中華醫事科技大學把大學社會責任對社區之愛擴及國際之愛，發起研發產品義賣，獲得教職員工熱烈回響，不但義賣品搶購一空，更主動捐款購買發熱衣、餅乾、奶粉、尿布等日用品援助烏克蘭，用行動展現愛無國界、人本關懷的精神。

中華醫大送愛到烏克蘭捐款、捐物資活動從3月8日發起，至3月14日截止，7天共募得10萬元捐款，由學校員生消費合作社代為購買發熱衣400件、餅乾86箱、衛生棉10箱、紙尿褲20箱，17日整理打包後以快遞寄送外交部，幫助在戰火中流離的烏克蘭難民維持基本生活所需。

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中華醫大校長孫逸民表示，中華醫大近幾年積極推動大學社會責任計畫（USR），鼓勵不同領域專長的老師深入偏遠社區，協助社區善用地方特產開發特色商品上架銷售，活絡地方經濟的同時，也提撥銷售盈餘轉作社區長照公益財源，用來購置醫療輔具、補貼醫療接送車資，為人口老化的社區提供實質的幫助。

▲中華醫大結合學校員生消費合作社，發起送愛到烏克蘭義賣及捐款活動，校長孫逸民、理事主席陳惠雪（前排右四、右三）帶領傳達跨國之愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次學校特別提供50組由製藥工程系張文騰教授透過USR計畫，與台南市後壁區仕安社區、六甲區林鳳社區、東山區李子園社區及地方企業合作，以稻米、羅李亮果、咖啡等地方特產萃取研發的米萃淡斑精華露、安繆斯精粹面霜、卡菲麗芙保濕調理面膜的美容保養套組，透過學校員生消費合作社發起義賣，獲得員生社理事主席陳惠雪和全體理監事的全力支持，在教職員工熱烈回響下，50組美容保養套組不到3天就被搶購一空，接著教職員工又以接力方式主動認購發熱衣和捐款，響應外交部集資援助烏克蘭難民。

孫逸民校長說，中華醫大的校訓是人本、健康、創意、服務，推動並落實大學社會責任幫助偏遠社區振興經濟、積累社區長照公益財源來照顧老人就是人本和服務的具體實踐。這次把對社區之愛擴及到國際，愛無國界，希望能向烏克蘭民眾送上溫暖和關懷。

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