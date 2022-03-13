幫幫烏克蘭！大秀國小學生自主發起義賣高麗菜+畫作募款

▲台中市大秀學童自主發起義賣，送愛心到烏克蘭 （下同） 。（圖／大秀國小提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市大秀國小學童透過讀報，看到烏俄戰爭的消息，對許多家庭流離失所、親子離散感到相當同情，因此由「學生自治市」在今天發起義賣學生畫作及善心人士捐助的高麗菜，共募集4萬元善款，希望能為烏克蘭的難民和兒童們盡一份心力。

許多家長和孩子今天一早就特地到學校來，支持傳愛烏克蘭的義賣活動，孩子們生澀地向參與民眾解說他們的畫作、分享自己的創作理念和想法，並感謝所有參與義賣活動的人，活動過程溫馨和諧；民眾除了帶回幾顆愛心高麗菜，也感受到孩子們關心世界、祈願世界和平的小小心願。

校方指出，本次活動是經過自治市幹部們的討論，學生決定要義賣近期盛產的高麗菜，一方面幫助農民，一方面也能匯集大家的愛心；消息一出，五年級同學也決定捐出他們的畫作來進行義賣，還有許多老師和家長一起響應義賣活動。

學校志工們最後清點義賣所得，短短時間就超過4萬元，後續會將善款透過曾經到校辦過畫展的烏克蘭台灣女婿畫家伊凡，將孩子為善的力量以及眾人的愛心送回母國，購買醫療物資、幫助有需要的人。

大秀國小老師表示，發生戰爭應該是所有人都不樂見的，希望這次活動能激發孩子悲天憫人的心，更要祈願戰爭早日結束，兩國百姓能夠盡快回歸正常的生活，更期盼世界和平。