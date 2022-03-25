快訊／「18歲公民權」修憲案出立法院！　拼年底公民複決綁大選

▲立法院院會今天處理「18歲公民權」修憲案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會25日三讀通過「18歲公民權」修憲案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，依照《憲法增修條文》規定，待公告半年後再經公民投票複決程序，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。公民複決料將與今年底地方選舉合併舉行。

立法院院會今天上午以109人出席、109人贊成、0人反對、0人棄權，高票通過「18歲公民權」修憲案，除了主持議事的立法院長游錫堃，國民黨立委李貴敏、鄭麗文、無黨籍立委高金素梅並未參與投票。

院會通過的「18歲公民權」修憲案，增訂《中華民國憲法增修條文》第一條之一，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

至於修憲期程方面，根據《憲法增修條文》規定，立法院決議提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天上午受訪說，公民複決需要900多萬高門檻，勢必得與年底地方選舉綁在一起。

立法院修憲委員會今年1月初開始處理「18歲公民權」修憲案，由於國民黨連續數週持續缺席，最後由民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委達成共識，以修正動議初審通過3黨團共提的「18歲公民權」版本。

朝野立委共同支持18歲公民權 「成為真正的成年禮」

立法院修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲今天在院會細數修憲案審查過程，她表示，修憲案可以進到院會表決，現在離修憲只有一步之遙，這是16年來好不容易出現的一次憲改時刻，感謝時代力量、台灣民眾黨全程參與修憲委員會，盼國民黨在今天的修憲參與表決，分享台灣藉由憲改創造民主的偉大榮耀，把修憲複決權交給人民，「我們終於看到民主的勝利」。

時代力量立委王婉諭在廣泛討論階段說，修憲是多數台灣人殷殷期盼的目標，具有高度共識的18歲公民權終於有機會走向下一步，呼籲朝野共同進場投票，「我相信國民黨如果真正了解青年世代的聲音，就應該進場投票」，這無關乎選票計算或政黨利益，18歲公民權是這屆立委必須完成的使命，盼讓18歲成為真正的成年禮。

台灣民眾黨立委張其祿說，18歲公民權是世界潮流，幾乎沒有民主國家還維持在「20歲公民權」，民眾黨始終主張還政於民，今天能夠走到這步至關重要，未來仍須面對公民複決高門檻，亦期待能進一步推動廢考監、降低修憲門檻等修憲工程。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則在發言台放上「支持18歲公民權入憲」手舉牌，他說，修憲需要朝野高度共識，必須慎重周全，因此門檻非常高，必須是民進黨、國民黨修憲共識；但仍批評民進黨在修憲過程中蠻橫霸道，不僅限期限定議題，將多數暴力的模式套在修憲上，國民黨團要予以抗議及譴責。

曾銘宗強調，國民黨絕對支持18歲公民權入憲，也主張配合國際趨勢，將動保權、環境權納入修憲，因此，今天國民黨團大會經過審慎評估，決議為鼓勵年輕朋友參加公共事務，國民黨團將投下同意票，保障年輕世代積極參與公共事務的權益。語畢，現場不分政黨的立委抱予熱烈掌聲表達支持。

▼朝野立委及青年團體表達對「18歲公民權」修憲案的看法。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）