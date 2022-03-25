「18歲公民權修憲案」出立院　蘇貞昌：期待年輕人帶來更好的改變

▲立法院長游錫堃敲槌，18歲公民權修憲案三讀通過 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院25日在朝野立委無人反對下，三讀通過「18歲公民權」修憲案，對此，行政院長蘇貞昌表示，他期待看到更多肩負重任的年輕人，為社會帶來更新、更好的改變。

立法院院會25日上午以109人出席、109人贊成、0人反對、0人棄權，高票通過「18歲公民權」修憲案，除了主持議事的立法院長游錫堃，國民黨立委李貴敏、高金素梅、鄭麗文並未參與投票。這項修憲案將待公告半年後，再經公投程序，有效同意票超過選舉人總額的半數，即正式通過完成修憲。

院會通過的「18歲公民權」修憲案，增訂《中華民國憲法增修條文》第一條之一，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

對此，蘇貞昌透過臉書表示，「台灣對年輕的你充滿信心！」 18歲公民權修憲案在朝野政黨一致支持下獲得通過，修憲案將在公告期過後，交由人民複決。蘇貞昌說，年輕人的理想、熱情與創意，始終是台灣打破威權，走向自由、開放的重要動力，他期待看到更多肩負重任的年輕人，為社會帶來更新、更好的改變。

蘇貞昌也表示，他要呼籲大家，一起來支持這個修憲案，讓年輕的世代一起為台灣這個國家付出努力、也負起責任。