無反對票！「18歲公民權」修憲案通過　蔡英文：感謝朝野放下歧見

▲蔡英文透過臉書表示，立院三讀通過「18歲公民權修憲案」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（25日）朝野一致三讀通過「18歲公民權」修憲案，待公告半年後再經公民投票複決程序，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。對此，總統蔡英文表示，感謝朝野政黨、青年朋友的團結努力。

蔡英文說，今立法院三讀通過18歲公民權修憲案，修憲案將進入公民複決階段，她要感謝朝野立委放下歧見、團結支持，讓台灣的憲政改革邁出關鍵的一步。

「修憲的工程需要朝野合作，也需要世代合作。」蔡英文說，這幾天，她看到許多青年朋友透過投書、集會等各種行動，積極站出來，呼籲朝野立委回應年輕世代的訴求。她要感謝各位青年朋友，因為大家用行動展現堅定的意志，才能團結台灣，促成今天的結果。「我相信，這也就是我們要實現18歲公民權的重要意義。」

蔡英文呼籲，公民複決是一個不容易的挑戰，但相信只要我們團結一起，就能帶來改變；讓我們不分黨派、不分世代，共同為年輕人投下同意票，留給下一代一個更好的台灣。

立法院院會25日上午以109人出席、109人贊成、0人反對、0人棄權，高票通過「18歲公民權」修憲案，除了主持議事的立法院長游錫堃，國民黨立委李貴敏、高金素梅、鄭麗文並未參與投票。

院會通過的「18歲公民權」修憲案，增訂《中華民國憲法增修條文》第一條之一，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。