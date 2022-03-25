「18歲公民權」拼年底公投　42萬高中生可望參與2024大選

▲立法院三讀通過「18歲公民權」修憲案，百名高中生場外監票。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會25日通過「18歲公民權」修憲案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，依照《憲法增修條文》規定，修憲案仍待公告半年後再經公民投票複決，才算通過。倘若年底修憲成功，將是1947年制憲以來第八度修憲，而待2024年總統及立委大選時，年滿18歲、估約42萬名首投族將可參與投票。

院會通過的「18歲公民權」修憲案，增訂《中華民國憲法增修條文》第一條之一，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

根據內政部最新人口統計資料，截至今年2月底，全台2331萬人口中，年滿19歲有24萬3335人、年滿18歲22萬2255人、年滿17歲21萬5248人、年滿16歲20萬5026人。

若是「18歲公民權」修憲案順利通過公民複決程序，逾42萬名今年已滿16歲、17歲，原本沒辦法參與2024總統及立委選舉投票的高中生們，將可望以「首投族」身份參與投票。