胡亦嘉高調追妻！被挖出「辦公室愛的迫降」　婚宴辦在下個月

▲胡亦嘉去年求婚成功。（圖／翻攝自胡亦嘉IG）

記者周亭瑋／綜合報導

街口投信前負責人胡亦嘉涉嫌「鎖量」，獨厚少數人申購「期街口布蘭特正2」ETF基金，不法獲利9000多萬元，他與嫩妻莊郁琳等共5人，被檢調以涉犯背信罪嫌約談。胡當初高調追妻的逗趣放閃片，如今也被挖出，據了解，兩人的婚宴就在下個月。

「街口小霸王」胡亦嘉和小13歲女員工莊郁琳愛得高調，交往兩年多的他們，經常在網上放閃。之前韓劇《愛的迫降》正夯時，胡就借來軍服扮演男主角利正赫，莊則打扮成尹世理於北韓時的樸素裝扮，在辦公室上演「現實版愛的迫降」慶生，還神還原腳踏車接送情，閃瞎一票員工。

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▲在辦公室上演《愛的迫降》。（圖／翻攝自胡亦嘉IG）

去年年初，胡亦嘉向莊郁琳求婚成功，也不忘在IG放上浪漫感人的一幕，開心直呼「She said YES！」不僅如此，兩人更要在下個月辦婚宴。

拉回此案，檢調獲報查出，胡亦嘉涉主導獨厚特定申購人，若雙方有關連性、甚至胡亦嘉從中拿到好處，可能構成犯罪行為，所以這筆9000多萬元獲利目前被視為不法所得，全案依《刑法》背信罪嫌偵辦。

經檢察官漏夜複訊後，認胡亦嘉涉《刑法》背信罪，諭令1000萬交保、限制出境出海、住居，其妻莊郁琳則50萬交保；另外，街口投信董事長王律傑200萬交保、地產大亨楊健一、兒楊立偉100萬交保。

▼他經常在IG放閃。（圖／翻攝自胡亦嘉IG）