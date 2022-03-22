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1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包　新娘氣笑：全毀了

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一對新人當初花了1萬8千多元，請了婚禮主持含整套企劃；沒想到，對方音樂沒弄好、流程亂改、擅自加入整人橋段，還當眾喬奶、狂自拍，甚至結尾擺爛，讓主角自己尷尬收場。當天，連賓客們都看不下去，向新娘告狀，最後她忍不住氣笑，「謝謝妳毀了我的婚禮呢！」而《ETtoday新聞雲》記者也聯絡店家，但未得到回應。

新娘在「爆料公社」寫下長文，透露整套婚禮主持企劃共1萬8500元，包含一場底價1萬元、車馬費加收1000、早上文定儀式加3000、證婚儀式加3000，還有音控人員1500元，「至於您給的優惠價格，您說不能透露我就不說了，但老實說，如果時間再來一次，就算您只算我500甚至免費，打死都不願意再讓妳出現在我們的婚禮上。」

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一開始，婚禮主持人拍胸脯說，「很快會去場勘，還有跟訂席聯繫，把所有廠商聯繫方式給我就好，以後就是我統籌，因為是含企劃的。」怎料，新人付完錢後就沒有下文，企劃遲遲沒譜，直到一個月前，他們覺得真的來不及了，便開始自己聯絡廠商、安排節目流程，並於婚禮前一周，主動約主持人對流程，還差點被爽約，而所謂的場勘竟是婚禮當天。

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原本他們想說算了，別浪費時間吵架，怎料婚宴更是無盡的噩夢。當天，婚禮開始的前30分鐘，主持人一通電話告知，飯店說音樂檔案全都不能用，接著要新娘自己想辦法，回去拿電腦。

她不禁傻眼，「那都是最基本的mp3檔案，怎麼可能不能播？記得前幾天我跟妳確認過，是不是要自己帶電腦才不會有問題？妳還建議都帶USB去就好了，然後說完這噩耗，就跟沒事人一樣在那邊等我拿電腦，還是我請朋友下去解決的，最後我的檔案根本沒問題呢！再來，我花1000塊請的音控人員呢？原來您有在做兼職啊！」

新娘接著說，「證婚儀式的時候，把離場的花瓣拿到進場撒就算了，還一直在牧師後面晃悠，您自拍的可愛模樣全場賓客都看見了，但我的動態攝影好多畫面卻不能用，後來牧師下場，我期待且準備好久的敲鐘、放氣球和大合照活動，妳竟然瘋狂叫新人退場，明明離表訂結束時間還有20分鐘。」

▲▼營養師傳授喜宴「吃不胖攻略」 。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

過程中，全部共12道菜，主持人完全沒有要擋菜，一直在滑手機；捧花環節事前討論不要整人，她也信誓旦旦承諾，並堅持不肯劇透，但所作所為根本唱反調。原po怒道，「妳叫我們的朋友坐在對方大腿上，腿開開地蒙面吃優格，把地上來賓臉上、西裝褲上全都弄得髒兮兮的，結束後還一直不顧地上的髒污會不會沾到禮服，一直要把我推到優格上面拍照。大姐，沒看到新人跟我們的朋友，還有要負責清掃的飯店人員臉都臭的跟屎一樣，只有妳在笑嗎？

在敬酒的環節中，主持人也只說了一句，「現在要敬酒了」，然後就跑到旁邊不知在做何事，讓新人和長輩們像無頭蒼蠅瞎轉。而驚喜影片的部分，也整個被搞砸，「可以事先打開的投影機不開，讓賓客在黑暗中看妳在那邊開開關關，影片播出來還開不了聲音，全場乾等快要4分鐘，驚喜感完全都沒了，真是謝囉。」

最後，好不容易折騰到快結束了，遲遲沒有人cue新人退場，「結果一回頭，妳看著我們發呆，然後低頭開始看手機，逼得我們只能自己拿麥克風幫喜宴做結尾。我就問，所以請妳來到底要幹嘛？」

▲連賓客都看不下去。（圖／翻攝自爆料公社）

▲連賓客都看不下去。（圖／翻攝自爆料公社）

不僅如此，在送客時主持人也像風一樣的消失，新娘不禁想問，「比賓客還賓客這是妳的主持風格嗎？全程不擋菜、不記流程、不按牌理出牌，從頭到尾沒來過新娘房半次，是妳所謂的專業態度嗎？連參加婚宴的朋友都替我感到憤怒。」

傻眼的是，只要她跟朋友提起「主持人」三個字，就會收到各種新資訊，像是「欸跟妳說，文定的時候她還在旁邊喬奶欸」、「妳在證婚的時候，她都在自拍欸」、「妳在宴客的時候，她一直在滑手機欸」，重點是不只一個人說，錄影的賓客也都有錄到。

對此，大票網友也超怕踩雷，喊扯直呼「太過份了吧...新娘辛苦了」、「這也太雷了」、「這我會直接出拳頭」、「找我主持真的不會這樣，希望大家不要對主持人失去信心啊」、「我會當場用麥克風叫她滾」、「這太離譜了啦！我覺得要提告比較好」。另外，《ETtoday新聞雲》記者也私訊店家，然而截稿前都尚未取得回應。

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