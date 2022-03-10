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南北總鋪師都喊苦！辦桌價漲15%　累嘆：交情不夠不接了　

▲內門宋江大宴，黃景龍、湯富隆、吳義雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲內門宋江陣復辦，宋江大宴也不缺席，由黃景龍、內門阿隆師、阿机師、美花師聯手辦桌。（圖／記者許宥孺翻攝）。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內物價漲聲不斷，傳統外燴也叫苦連天。南北總舖師透露，今年價格約漲15%，不僅食材通通漲，現在連人力都是大問題，南部一桌至少1萬，如果場次太小，無法攤平人力成本，「交情不夠就不接了」；至於北部一桌至少1萬8起跳，全都貴在設備，等於是把整個宴會廳搬出來。

繼宣布2022高雄內門宋江陣活動睽違2年復辦後，高雄市政府觀光局今(10)日再釋出將於3月26日在順賢宮強勢登場的「宋江大宴」驚喜，邀請台北有台菜王子封號的金牌主廚黃景龍、內門阿隆師湯富隆、阿机師吳義雄、美花師陳美花，南北四大主廚一齊現身內門順賢宮，搶先曝光全台首辦大型戶外桌筵菜單。

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▲內門宋江大宴，黃景龍、湯富隆、吳義雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲內門阿隆師湯富隆。（圖／記者許宥孺翻攝）

提到物價飆漲，阿隆師的兒子阿翔師說，去年南部婚宴一桌8000元，今年已經漲到1萬元。食材部分尤其海鮮類漲最多，舉凡龍蝦、鮑魚、干貝、蝦子、龍膽石斑等等都漲；倒是肉類漲不多，「但目前俄烏開戰又開始漲，過年前已經漲一波，過年後稍降一個禮拜，遇上戰爭漲的比過年前還貴」。

阿翔師坦言，基本上，外燴價格只要漲了就回不去，外燴基本配備有五種，冷盤、羹、魚、蝦、封肉，這些都是不可少，加上人事成本、器具、運費等等，每桌一萬元都得含在內，1萬元在南部已算是基本價。

▲內門宋江大宴，黃景龍、湯富隆、吳義雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲內門總舖師吳義雄阿机師。（圖／記者許宥孺翻攝）

「什麼都漲，就是工資不漲！」吳義雄(阿机師)表示，疫情多少影響到辦桌場次，前年接了將近500桌，但去年疫情嚴重只接了300多場。過去還有6000、8000元的價格，但現在喜慶場最低就是一萬，以整體來說，南部約漲一成，消費者大多還是可以接受。

阿机師坦言，物價成本飆漲，每個師傅做法不同，像他是有穩定客源，多少能做一點，「但一次少於10桌就不划算，因為工資無法打平，交情不夠就不接」。以前工人多，桌數多或少，多少都能接來做，現在沒有大場次搭著分攤成本，做太少桌就是賠錢。

▲內門宋江大宴，黃景龍、湯富隆、吳義雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台北市儂來餐廳總監黃景龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

台北市儂來餐廳總監黃景龍表示，在北部，外燴婚宴至少1萬8起跳，包含桌椅設備、人力、物力，因為北部年輕人著重設備，餐廳內的瓷器、高腳杯、轉盤等都得上桌，中間還要換2次盤子，等於是把整個宴會廳設備、服務搬到外面來。

黃景龍指出，今年北部外燴價格約漲15%，其中還是人力漲最多，包括保險、車資、飲食、載送等等，基本上一次得辦25桌才能攤平人力成本。以1桌2萬元，3成設備、4成食材、3成實賺，一場20桌來說，賺的到5桌的毛利就很不錯了。

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