賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

記者黃哲民／台北報導

被稱為「街口小霸王」的街口投信前負責人胡亦嘉，前年於公司發行「期街口布蘭特正2」ETF基金時，涉以「鎖量」方式獨厚極少數申購人，使買到這檔ETF的幸運兒在物以稀為貴的情況下，得以高價出售，以溢價3成到3倍的區間計算，不法獲利高達9000多萬元，胡亦嘉與妻子等共5人今被檢調以涉犯背信罪嫌約談，調查他是否違反內控規定並收受好處。

「期街口布蘭特正2」代號00715L，是一檔與石油相關連的ETF基金，據悉，前年（2020年）第一批發行後，市價比申購價飆升約30%到超過300%，相當熱門，街口投信同年追加發行第二批，申購者眾，最後卻僅有「個位數」的幸運兒買到，且發行數被「鎖量」，在市場上更搶手。

▲被稱為「街口小霸王」的街口集團負責人胡亦嘉，涉獨厚少數申購人買自家發行ETF遭約談。（圖／記者徐文彬攝）

檢調獲報查出，街口投信當年申請追加發行這檔ETF第二批基金，向金管會允諾公平配售給所有申購人，且街口投信的內控規定，以及期貨商業同業公會應遵守的作業程序辦法，也要求公平配售，因此這檔ETF第二批發行狀況明顯違反前述相關規定與承諾。

檢調並查出，第二批買到這檔ETF的「個位數」幸運兒，幾乎都以高價脫手，以第一批發行後的市場溢價率計算，初估獲利逾9000萬元，而胡亦嘉涉主導獨厚特定申購人，若雙方有關連性、甚至胡亦嘉從中拿到好處，可能構成犯罪行為，所以這筆9000多萬元獲利目前被視為不法所得，全案依《刑法》背信罪嫌偵辦中。

胡亦嘉妻子莊郁琳24日晚間赴北檢複訊，被諭知以50萬元交保，深夜近11點離開北檢。途中見媒體守候，身旁有2人拿起夾克，試圖替莊郁琳遮蓋面容，但莊婉拒說「不用」。

隨後，街口投信總經理王皓正赴北檢作證，董事長王律傑也以被告身分應訊。而胡亦嘉則是在25日凌晨1點多現身北檢。

▼胡亦嘉妻子莊郁琳，到北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▼莊郁琳50萬元交保離開。（圖／記者黃哲民攝）

▼胡亦嘉到北檢應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▼街口投信董事長王律傑以被告身分到北檢應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▼街口投信總經理王皓正來北檢作證。（圖／記者黃哲民攝）