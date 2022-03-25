　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

記者黃哲民／台北報導

被稱為「街口小霸王」的街口投信前負責人胡亦嘉，前年於公司發行「期街口布蘭特正2」ETF基金時，涉以「鎖量」方式獨厚極少數申購人，使買到這檔ETF的幸運兒在物以稀為貴的情況下，得以高價出售，以溢價3成到3倍的區間計算，不法獲利高達9000多萬元，胡亦嘉與妻子等共5人今被檢調以涉犯背信罪嫌約談，調查他是否違反內控規定並收受好處。

「期街口布蘭特正2」代號00715L，是一檔與石油相關連的ETF基金，據悉，前年（2020年）第一批發行後，市價比申購價飆升約30%到超過300%，相當熱門，街口投信同年追加發行第二批，申購者眾，最後卻僅有「個位數」的幸運兒買到，且發行數被「鎖量」，在市場上更搶手。

▲▼ 無店面公會安侯建業論壇 , 街口集團執行長胡亦嘉,胡亦嘉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲被稱為「街口小霸王」的街口集團負責人胡亦嘉，涉獨厚少數申購人買自家發行ETF遭約談。（圖／記者徐文彬攝）

檢調獲報查出，街口投信當年申請追加發行這檔ETF第二批基金，向金管會允諾公平配售給所有申購人，且街口投信的內控規定，以及期貨商業同業公會應遵守的作業程序辦法，也要求公平配售，因此這檔ETF第二批發行狀況明顯違反前述相關規定與承諾。

檢調並查出，第二批買到這檔ETF的「個位數」幸運兒，幾乎都以高價脫手，以第一批發行後的市場溢價率計算，初估獲利逾9000萬元，而胡亦嘉涉主導獨厚特定申購人，若雙方有關連性、甚至胡亦嘉從中拿到好處，可能構成犯罪行為，所以這筆9000多萬元獲利目前被視為不法所得，全案依《刑法》背信罪嫌偵辦中。

胡亦嘉妻子莊郁琳24日晚間赴北檢複訊，被諭知以50萬元交保，深夜近11點離開北檢。途中見媒體守候，身旁有2人拿起夾克，試圖替莊郁琳遮蓋面容，但莊婉拒說「不用」。

隨後，街口投信總經理王皓正赴北檢作證，董事長王律傑也以被告身分應訊。而胡亦嘉則是在25日凌晨1點多現身北檢。

▼胡亦嘉妻子莊郁琳，到北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼胡亦嘉妻子莊郁琳，到北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▼莊郁琳50萬元交保離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼莊郁琳交保50萬元。（圖／記者黃振民攝）

▼胡亦嘉到北檢應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼胡亦嘉到北檢應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▼街口投信董事長王律傑以被告身分到北檢應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼街口投信董事長王律傑到北檢應訊，被告身分。（圖／記者黃哲民攝）

▼街口投信總經理王皓正來北檢作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼街口投信總經理王皓正來北檢作證。（圖／記者黃哲民攝）

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

快訊／林森北路大樓「酒店經紀糾紛」喬不攏　1人被砍緊急送醫搶救

高雄女確診者「最新足跡曝光」　曾二度到屏東生鮮超市

前台南市議長賴美惠涉詐領助理費案　陳姓助理聲押駁回釋放

快訊／北市賓利車遭槍擊！他開老婆賓士犯案　逃5小時萬華住處遭逮

槍手射擊賓利車搭小黃逃亡　運將回憶「他很冷靜」：車資差5元

桃園警查毒違法搜索　法官依「毒樹果實」理論判毒蟲無罪

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

外送員當街痛毆同行還砸車　警方傷害毀損兩罪法辦

骨癌催殘國二少年！「不要替我操心」掛嘴上　單親爸錐心盼集氣

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

橘貓廁所出來屁股「卡一顆」　用力一夾...被掉出來便便嚇屎

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

餘震來襲護理師冷靜應變　迅速聚集嬰兒床肉身保護

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

快訊／林森北路大樓「酒店經紀糾紛」喬不攏　1人被砍緊急送醫搶救

高雄女確診者「最新足跡曝光」　曾二度到屏東生鮮超市

前台南市議長賴美惠涉詐領助理費案　陳姓助理聲押駁回釋放

快訊／北市賓利車遭槍擊！他開老婆賓士犯案　逃5小時萬華住處遭逮

槍手射擊賓利車搭小黃逃亡　運將回憶「他很冷靜」：車資差5元

桃園警查毒違法搜索　法官依「毒樹果實」理論判毒蟲無罪

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

外送員當街痛毆同行還砸車　警方傷害毀損兩罪法辦

骨癌催殘國二少年！「不要替我操心」掛嘴上　單親爸錐心盼集氣

23歲男街頭拍「燒胎甩尾」！下一秒跌倒遭車輾壓　滿臉血命危

艾爾文準大三元台銀3連勝　裕隆主帥邱大宗又爆粗口

小三童打到同學！對方家長怒求「寫4篇悔過書」　兒哭：怎麼寫？

馬力波被圍　烏克蘭指控：俄軍把1.5萬平民「強行遣送俄國」

李錫堤警告恐有規模8強震　台北盆地「雙重共振」搖晃放大超危險

俄軍攻烏4週陷泥沼　北約估「陣亡7000至1.5萬人」

英國、立陶宛議員發聲　「捍衛烏克蘭就是保衛台灣」

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

他在家挖出「神秘鐵製品」　網一看秒答：外島當兵的神器

真人版華燈初上　從小歌女變台灣英特爾總經理之路

異地戀女友「偷偷改簽給驚喜！」　搭上死亡班機...他悲：相戀5年了

社會熱門新聞

1男林森北路大樓遭砍　緊急送醫搶救

悲送亡父！戴寧「戴手銬、腳鐐」跪趴靈堂痛哭

高雄女確診者最新足跡曝　曾到屏東生鮮超市

即／台北萬豪酒店前槍響！賓利豪車遭轟擊

即／台中某國中男生墜樓不治

影射職棒球員已婚約砲！「沒品維尼」揚言有2證人

即／苗縣男遭嗆傷命危　落石擊中遊覽車1女割傷

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　胡亦嘉被疑背信

他開老婆賓士槍擊賓利車　竄5小時栽了

海龍蛙兵退伍慘變3寶爸！欠稅費18萬被扣車

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

嘉義台電情殺死因出爐　刺破心臟為致命傷

「索命果醬」餵2歲女！狠心媽獨活重判12年

槍手射擊賓利車「搭小黃逃亡」　運將曝回憶

更多熱門

相關新聞

2月國人最愛10檔ETF大公開！高股息、科技型稱霸榜單

2月國人最愛10檔ETF大公開！高股息、科技型稱霸榜單

伴隨著美國進入「升息進行式」、高通膨雜音，以及俄烏戰爭持續，造成金融市場震盪加劇。不過，從國人2月淨申購的ETF來看，國人對於高股息及科技型ETF的興趣不減，其中國民ETF0050在2月淨申購金額達168.5億元，而且只有買進，沒有任何贖回。

台股價值投資當道！高通膨與升息雙壓力　靠ESG+高股息提升防護力

台股價值投資當道！高通膨與升息雙壓力　靠ESG+高股息提升防護力

尖牙指數週漲幅創紀錄！統一FANG+ ETF規模突破百億

尖牙指數週漲幅創紀錄！統一FANG+ ETF規模突破百億

迎升息潮！8檔台股ETF含「金」量高　這檔近一週漲6%

迎升息潮！8檔台股ETF含「金」量高　這檔近一週漲6%

烏雲漸散　尖牙指數報復反彈逾10%

烏雲漸散　尖牙指數報復反彈逾10%

關鍵字：

街口小霸王胡亦嘉ETF背信

讀者迴響

熱門新聞

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

受小玉牽連消失5個月！笑笑宣布「明天開台」：知道的都告訴大家

《就在今夜》樂團團長「肝硬化」病逝　一出道爆紅…成軍3年就解散

破解「12種常見夢境」代表意義！

15例本土全是突破性感染！專家曝恐怖後果

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

陶晶瑩見到劉品言了！　秒提《華燈》：我老公對不起妳

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面