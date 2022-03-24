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7-11開賣「1支童年神物」　進貨就被搶光！老饕認證：比夜市的好吃

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

小時候逛夜市，一定要買支糖葫蘆吃，而這樣的童年回憶，竟然也能在7-11找到。就有網友發文分享，這款糖葫蘆在7-11上市後，只要一進貨就馬上被搶光，她日前才終於買到，口味還不錯。貼文曝光後，引發廣大網友討論，「我覺得這個還比夜市的好吃」、「哇！想吃」。

這名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」上貼文，提到她日前總算在7-11買到糖葫蘆了，一支35元，口味還不錯，重點是番茄很大顆，且裹著脆脆的糖衣。

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原PO透露，之前得知新品上市，她就一直很想嘗鮮，不過聽店長說，每次糖葫蘆只有一進貨，就會馬上被訂光，因此這次買到就讓她覺得自己相當幸運。

▲▼7-11糖葫蘆。（圖／記者曾筠淇攝）

▲7-11開賣糖葫蘆。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，吸引不少網友回應，「為什麼我們這裡都沒有」、「上星期有吃，還不錯，蠻像外面賣的」、「我已經吃了10幾支去了」、「好吃！已經買了6支來吃了」、「這個賣超快」。不過也有網友試吃以後表示，「吃過了，很黏牙，但還行，有吃過就好，不會想回購」、「我覺得沒有很好吃，外殼有點偏軟，會黏牙」。

記者也實際至台北的7-11查看，果真有販售糖葫蘆，它與熱狗、香腸擺在一起，若沒仔細找可能會不小心忽略。值得一提的是，糖葫蘆的牌子上還寫著「區」，店員透露「區」代表著區域販售，不是每一間門市都有賣。

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