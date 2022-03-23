關招牌燈1小時！超商超過6300間門市響應環保行動　捐款免費喝咖啡

▲全台超過6300間7-11門市參與「地球1小時」環保行動，將關閉招牌燈1小時。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本週六（26）將迎來「Earth Hour地球一小時」環保行動，就有超商一同響應，當天將有超過6300間門市於晚間8點30分起關閉招牌燈1小時，估計將可減碳4.89的溫室氣體排放量，讓地球淨呼吸。為鼓勵民眾關注更多環境議題，該超商也攜手6大環保團體，只要民眾捐款500元以上就能免費喝1杯大杯冰燕麥拿鐵。

2022年為統一超商「永續行動年」，透過7-11具體落實「地球永續 你我日常」永續理念，今年與荒野保護協會發起「Earth Hour地球一小時」，為全球最大、每年皆有上百國家響應的節能活動，7-11於3/26晚間8點30分至9點30分將首度大規模串聯，估計將有超過6300間門市關閉招牌燈參與，1小時約可省下9750度電，相當減少4.89(公噸CO2e)的溫室氣體排放量。

▲現在透過OPEN POINT APP捐款，即可免費喝大杯冰燕麥拿鐵。

為鼓勵更多消費者關注環境議題，7-11把愛找回來公益募款平台攜手6大環保團體，首次透過OPEN POINT APP推出線上聯合捐款，即日起單筆捐款生態環保類團體達500元以上送大杯冰燕麥拿鐵（限量100杯），單筆捐款達1000元以上再加碼送環保團體限定周邊，捐款將扶持環保團體推動環保相關的公益服務。

今年同樣參與「Earth Hour地球一小時」活動的還有雲朗觀光集團，旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義、兆品酒店礁溪以及品文旅礁溪共10間飯店，除了配合活動一起關燈1小時之外，部分館別更加碼延長關燈時數至隔天清晨，共計10個小時，為節能減碳更盡一份心力。

▲雲朗觀光集團旗下10間飯店也將關燈1小時。（圖／翻攝雲品溫泉酒店日月潭臉書專頁）