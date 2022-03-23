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超商最新「Ohlala」來了！15款義大利麵、焗飯吃到爽　加滿明太子超銷魂

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11最新品牌「Ohlala」即日起正式登場。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

義大利麵控快看！超商變身市場最大的西式料理廚房，推出全新品牌「Ohlala」，首波共有15道義大利麵與焗飯料理，其中還有2款新品，「明太子義大利麵」可以一次吃到3種不同風味的明太子，每一口都會啵啵啵，超級療癒；「義式蕃茄肉醬義大利麵」加了雙色起司，口味更濃郁還會牽絲，絕對會吃到停不下來。

看準西式洋食料理持續受民眾青睞，7-11即日起推出全新品牌「Ohlala」，首波以12款義大利麵以及3款焗飯亮相。「Ohlala」代表讚嘆美味、令人驚豔的事物，商品包裝以明亮色系為主，並將各種口味以顏色視覺化，讓商品更具有識別度以及帶來年輕活潑氛圍。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」吃完嘴巴不會變黑，香氣十分濃郁。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

更特別的是，「Ohlala」首創業界引進日本流行的「生」義大利麵，從麵團揉製到煮麵、清炒，製程上一條龍生產，主打口感猶如現做、Q彈不軟爛，同時推出「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」，以日本特製配方製作出黑色麵條佐以清炒蒜末、些許青醬提味，且吃完之後還不會染黑唇齒。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

▲明太子義大利麵可以吃到3種不同風味的明太子，口味非常有層次。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼義式蕃茄肉醬義大利麵，麵條上鋪滿濃郁肉醬再加上雙色起司和帕瑪森起司粉。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

本次還有2款新品，首推明太子控一定要吃「明太子義大利麵」，以辣味、柚香、醬油3種風味明太子調和出濃郁且帶清爽風味醬汁，每一口都有啵啵啵的口感；另一款則是「義式蕃茄肉醬義大利麵」，標竿專門店肉醬製程，以西班牙紅酒熬煮出道地波隆那風味肉醬，進行48小時低溫熟成，融合牛肉與醬汁，搭配雙色起司、帕瑪森起司粉，吃起來香濃不膩口還會牽絲。

▲▼必勝客推香菜豬血糕五更腸旺比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客推出升級版「香菜豬血糕五更腸旺披薩」。（圖／必勝客提供，下同）

如果想吃披薩，絕對不能錯過「必勝客」，這次把香菜皮蛋豬血糕披薩升級再回歸，打造最新獵奇「香菜豬血糕五更腸旺披薩」，即日起限時、限量開賣。

▲▼必勝客推香菜豬血糕五更腸旺比薩。（圖／業者提供）

▲香菜豬血糕五更腸旺比薩吃得到豬大腸、豬血。

披薩中除了保留經典食材包括小農契作香菜、滷香豬血糕，還加入了香Q豬大腸、滑嫩豬血，搭配特調五更醬汁及蒜苗、辣椒提香，讓經典台式料理「五更腸旺」在薄脆餅皮中神還原，最後結合莫札瑞拉起司大口咬下，打造多層次口感。

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