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網路演算法納管　高虹安：若數據外流恐影響年底選舉

▲▼民眾黨立委高虹安。（圖／高虹安辦公室提供）

▲民眾黨立委高虹安。（圖／高虹安辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

公平會今年3月初公布數位經濟競爭政策白皮書，民眾黨立委高虹安23日指出，其內容提及公平會將以調查與驗證「演算法」的方式調查數位平台之「自我偏好及搜尋偏頗」等不當行為，當中也包含政治類或公共議題。高虹安提醒，公平會若主動調查平台演算法，可能影響其中立性，調查時搜集之演算法與大數據若外流，恐讓特定政治人物或團體掌握數位平台的演算法，進而影響年底選舉的空戰狀況，應謹慎以對。

立法院經濟委員會23日邀請公平交易委員會主任委員李鎂列席報告業務概況並備質詢。高虹安指出，公平會日前發布數位經濟競爭政策白皮書初稿，內容提及將利用新的科技方法和手段來執法，範圍包括數位平台「濫用市場支配地位」中的「自我偏好及搜尋偏頗」、「演算法與聯合行為」、「網路不實廣告」等。其中所謂搜尋偏頗基本上指的是數位平台的中立性，擔心數位平台可能會利用內部的演算機制讓人民在搜尋或瀏覽網路內容的時候「看不到」或「一直看到」某些特定訊息。

針對公平會將網路演算法納入執法範圍，高虹安擔心，數位平台在台灣目前的政治攻防中具有「關鍵設施」的地位，公平會若可以因為個案檢舉或主動啟動調查，進而檢視數位平台的演算法，恐會有政府介入引導數位平台偏好或定價的疑慮。對此，公平會亦表示確實可能存在此疑慮。

高虹安強調，數位平台目前影響台灣的選舉與政治甚鉅，公平會若要介入管理、調查、仲裁或檢視數位平台後台時，實務上需要非常小心，因為數位平台內部的演算法和數據，也牽涉到許多使用者隱私。

她也認為，目前公平會提出的數位經濟競爭政策白皮書初稿，僅是彙整國外有關數位平台與演算法的管理與執法經驗與案例，但要如何落地到台灣，以及避免讓外界有公平會介入數位平台與演算法的質疑，是公平會需要再審慎研究的部分。

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