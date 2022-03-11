「塔綠班之歌」挨告　綠營民眾控朱學恒、高虹安、黃暐瀚結果曝

▲朱學恆邀高虹安、黃暐瀚合唱「塔綠班之歌」挨告公然侮辱。（圖／翻攝朱學恆的阿宅萬事通事務所）

記者劉昌松／台北報導

宅神朱學恒去年邀請民眾黨立委高虹安、媒體人黃暐瀚，一起在網路上合唱「塔綠班之歌」，因為歌詞裡面提到「綠畜生氣有夠讚」，有自稱支持綠營的楊姓民眾聽了十分不滿，控告3人涉嫌公然侮辱罪，但台北地檢署認為，這首改編歌曲從頭到尾沒有指明特定對象，即使可能有人因此自覺受辱，也和妨害名譽構成要件不符，11日處分不起訴。

「塔綠班之歌」是朱學恒改編自知名廣告曲《綠油精》的歪歌，歌詞內容「塔綠班，塔綠班，綠畜生氣有夠讚，大家都在嘲笑你們塔綠班，你看看你塔綠班」，因嘲諷感十足，在網路上引起熱議。

2021年9月20日，朱學恆邀請高虹安、黃暐瀚，上YouTube頻道「朱學恆的阿宅萬事通事務所」，輪流唱這首歌，影片並持續在網路上流傳，有支持綠營政黨的楊姓民眾認為，歌詞明顯就是在侮辱他們這些支持綠營的人，憤而提告。

檢察官為此查閱歌詞全文，內容並沒有指名道姓說誰是「綠畜」，雖然綠營支持者可能覺得自己被批評，但實際上這首歌沒有針對特定人士，一般人也無法直接想到「綠畜」是在罵誰，即使有人自覺受辱，也與妨害名譽犯罪構成要件不符，因此未開庭就以罪嫌不足等理由，處分不起訴朱、高、黃3人。