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台灣首場元宇宙資安論壇 高虹安出席：推企業資安投資抵稅

▲「元宇宙資安論壇」在逢甲大學舉辦、包含立委高虹安、逢甲大學資工系主任李榮三、駭客年會創辦人徐千洋、如梭科技技術長何宜霖、趨勢科技總經理洪偉淦、逢甲大學 EMBA 學聯會資安長洪睿荃均出席與會。（圖／記者張君豪翻攝）

▲元宇宙資安論壇在逢甲大學舉辦、立委高虹安、逢甲大學經管院院長林豐智、EMBA 學聯會秘書長蘇秀麒、資工系主任李榮三、駭客年會創辦人徐千洋、如梭世代技術長何宜霖、趨勢科技總經理洪偉淦均與會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

元宇宙概念提出，眾多網路新科技應有不少專家擔心將伴隨相關資安威脅，「逢甲大學 EMBA 學聯會」11日應邀國內產官學界資安專家舉辦「元宇宙資安論壇」集思廣益，包含立委高虹安、逢甲大學管院院長林豐智、該校EMBA 學聯會秘書長蘇秀麒、該校EMBA學聯會資安長洪睿荃、該校資工系主任李榮三、駭客年會創辦人徐千洋、如梭世代技術長何宜霖、趨勢科技總經理洪偉淦均等國內知名資安產官學界代表、均與會分享近年台灣網路科技資安趨勢走向。

當天逢甲大學經營管理學院院長林豐智致詞時表示「元宇宙為未來重要趨勢，我們都應該試著去了解」科技立委高虹安與會指出：她長期關注資訊科技與資安相關議題；高虹安表示「隨著數位時代來臨，政府對於資安議題日漸重視，除資通安全法不斷修正法案之外，過去政府資安架構也由處單位升級為署級規模，亦立案推動資安投資抵減稅率給台灣企業，保障重要資訊機密及企業資料，為台灣企業佈局防範」

台灣知名資安新創公司「ZUSO如梭世代」技術長何宜霖來分享「社群網路與行動應用的資安威脅」讓聽眾瞭解使用社群網路及行動應用的威脅在哪裡，並介紹網路情報蒐集技巧，讓與會者理解在網路社交媒體盛行的今日，如何防護個人資料，避免在未來多元金流支付模式下，個資遭有心人士盜用。

國內外知名資安大廠「趨勢科技」台灣總經理洪偉淦與會分享「企業資安威脅與對應的防護之道」介紹網路目標式勒索攻擊的威脅，從入侵途徑到後續強化建議進行介紹，讓與會人員可以透過案例探討來了解自身企業如何因應該種威脅，企業機密資訊傳遞、儲存的資安防護已是國內企業必須正視的嚴重問題。

台灣知名資安公司「安華聯網」研發長劉建宗則分享「5G 與物聯網設備的資安議題探討」5G網路的便利性也伴隨更多資安風險，並淺藉網路連線的各種資安規範，讓與會者理解到資安於物聯網的保護規模，目前已進入法規及相關認證標準。

台灣知名資安共同創辦人及加密貨幣交易所資安顧問徐千洋分享「區塊鍊與 NFT 下的數位資產保護」近期重要的區塊鍊應用及 NFT 議題的各種探討，讓與會人員可以一窺區塊鍊世界的精采，讓已準備投資數位產品的學員，更明白分辨詐騙NFT，及挖礦賺入虛擬幣的風險及獲利面向。

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