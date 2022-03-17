分科測驗級距採前1%計算　高虹安砲轟：模糊頂尖學生鑑別度

▲「0.1與1的距離！分科測驗鑑別度失焦，衝擊頂尖人才培育！」記者會。（圖／高虹安國會辦公室提供）



記者呂晏慈／台北報導

今年7月指考將舉行首屆大學分科測驗，首度不考國文、英文及數學乙等共同考試科目，成績計算也從百分制改成60級分制。台灣民眾黨立委高虹安17日舉行記者會砲轟，用前1%的學生成績作為分科測驗的級距標準，恐將模糊頂尖學生成績的鑑別度；無黨籍立委黃國書也批評，考招新制出現「數A考題難度破表」、「分科測驗不考國英遭疑一試定終身」及「分科測驗級距基準變動爭議」等3大亂象。

高虹安、黃國書今天上午舉行「0.1與1的距離！分科測驗鑑別度失焦，衝擊頂尖人才培育！」記者會，邀請台北市立建國高級中學校長徐建國、新竹市家長聯合會理事長曾國欣出席，探討考招新制帶來的衝擊，對級分計算新制提出建言。

高虹安會中表示，教育部和招聯會至今無法提出「級分制鑑別度與原本百分制換算不會影響考生權益」的學理計算基礎，如今採用60級分制卻又無視許多國立大學、高中代表呼籲採用「前0.1%學生成績作為級距計算標準」的訴求，最終堅持決議用前1%的學生成績作為分科測驗的級距標準，恐將模糊頂尖學生成績的鑑別度，長遠而論更可能嚴重影響國家重點領域高階人才的甄選標準，衝擊最大的恐怕就是以培育高階人才為首要目標的學校。

黃國書盤點考招新制3大亂象，包括「數A考題難度破表」、「分科測驗不考國英遭疑一試定終身」及「分科測驗級距基準變動爭議」，近年數學命題難度大起大落，打擊應試學生心理，更導致社會對大考中心及教育部失去信心；且分科測驗不考國文、英文，形同學測「一試定終生」；第三，分科測驗設置級距基準吵不停，更凸顯教育部對分科測驗定位不明，讓大學招生難以選才。

黃國書呼籲，請教育部盤點檢討今年度考招制度爭議，並邀集招聯會、大考中心、大學、高中師生及家長代表，共同召開考招制度公聽會，廣納意見並提出檢討方案。

此外，徐建國直指，原本學測跟指考的學生數量就有相當大的落差，因此用學測國文、英文直接換算有些不妥，並提出3大呼籲：第一，教育部既然已經決定改成級分制後，應該要在報名分科測驗前，盡速公布這兩個科目換算成分科測驗的公式，讓考生心理有所準備；第二，未來分科測驗恢復考國文、英文與數乙，並採取自由選考的模式；第三，採前0.1%學生成績作為級距計算標準，這樣才能確保考試的鑑別度，並且希望教育部多聽聽要考分科測驗的學生心聲，尤其是社會組的學生意見。