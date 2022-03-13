新竹3大建設進度緩慢　高虹安：王國材應儘速兌現承諾

▲民眾黨立委高虹安。（圖／高虹安辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

交通部長王國材去年10月參加新竹光臨藝術節光雕展演時，曾當著新竹市民面前，允諾交通部會全力支持新竹市3大交通建設，包含新竹大車站、五楊高架延伸與新竹輕軌。不過，民眾黨立委高虹安質疑，這3大交通建設進度緩慢。

高虹安3月9日於立法院交通委員會，針對「新竹三大交通建設」向交通部提出質詢。她提醒王國材部長切莫忘記對新竹市民的承諾，同時也質疑交通部空有承諾卻無實際行動，新竹3大交通建設進度緩慢。

高虹安指出，歷經8度流標才標出的新竹大車站計畫綜合規劃案總經費65.3億元，除了先前即核定的前瞻計畫5.5億元經費支持外，交通部目前並未對新竹大車站計畫有額外具體的預算支持。王國材說會再向行政院爭取額外預算，在新竹市民面前霸氣開出政策支票，但其實還等蘇貞昌點頭。

五楊高架延伸頭份工程，耗資750億元，蘇貞昌在2020年造訪苗栗時也曾霸氣宣布最快2027年可以第一階段通車，但高虹安指出，五楊高架延伸如今還停留在環評通過階段，且部分路段遭遇當地居民抗爭，具體開工日期仍未確定。高虹安現場質詢預計進度時程，也沒有得到王國材的明確回覆。

新竹輕軌相關建設計畫，高虹安指出去年底新竹市政府研究報告送交通部備查後，至今仍躺在交通部內評估等待核定，質詢交通部預估所需經費，同樣沒有得到王國材的正面回覆。

高虹安要求交通部具體落實王國材部長對新竹市民的買單承諾，除了爭取預算對新竹大車站的支持，也要注意耗費10年的新竹大車站建設工期間，可能帶來的交通陣痛期的因應措施；對於五楊高架延伸工程應盡速妥善處理爭議，早日動工，以解決交流道的交通壅塞問題；新竹輕軌等相關建設計畫的評估與推動程序，高虹安也要求交通部應盡速研議。

交通問題長年以來都是竹科人與新竹人的痛，歷經多任市長都無法有效解決。高虹安指出，新竹市的主要幹道，包括環十八尖山的光復路、寶山路、食品路與學府路，以及新竹火車站站前、東門圓環等，每逢上下班（學）時段都壅塞不堪，不僅為市民的通勤帶來諸多不便，更容易導致交通意外的發生，危及生命財產安全。

高虹安要求交通部，除了以實際行動兌現王國材對新竹市民的買單承諾，也要發揮專業，正視和改善新竹市的交通問題。