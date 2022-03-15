王浩宇：中一中女老師被霸凌10多年！有什麼點被同學戳到

記者陳俊宏／綜合報導

台中一中學生與呂姓女音樂教師發生衝突，桃園市前議員王浩宇表示，女老師近年被戲稱「白雲」取笑，且學生做報告時故意放入白雲梗圖，才讓老師失控，但此說法遭到學生打臉。對此，王今天（15日）凌晨表示，學長們認為，老師一定有什麼點被同學戳到才會這樣，「如果那個老師是我們的媽媽呢？憑什麼一個老師可以幾十年被這樣霸凌？」

王浩宇在臉書說，老師道歉了，網路上數百數千篇針對老師長相、白雲什麼的文字，通通都還在，「我們先回到這個衝突最根本的問題：孩子就沒有照著老師出的作業範圍來做報告。」

王浩宇指出，根據學校公布的調查，老師確實有明確要求學生針對第9章「中國傳統樂器」，做半小時至40分鐘的報告，並在上課前先上傳檔案給老師，但該組同學做的報告「不符合老師要求的學習範圍」，因此被老師要求刪除，同學不滿，所以故意在報告時間唸課文 。

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▼台中一中師生衝突（圖／翻攝YouTube）

王浩宇表示，雙方因此爆發衝突，但最終老師仍然讓該組學生完成他們關於南北管、牽亡魂的報告，上課時孩子拍的衝突影片最終被貼上網路；瞬間，相關的網路輿論全部都在攻擊老師，包含了過去對老師嘲諷的影片通通出爐，老師瞬間被罵到臭頭、所有人身攻擊瞬間炸鍋。

王浩宇寫道，校友群組挖出過去老師因為白雲暴怒的影片，學長們在群組內討論這件爭議，也才有造成誤會的說法，「學長們認為，老師一定有什麼點被同學戳到才會這樣。」

王浩宇說，「如果那個老師是我們的媽媽呢？憑什麼一個老師可以幾十年被這樣霸凌？而且當初老師的要求也不是都站不住腳。」

▼王浩宇指放了白雲梗圖惹怒老師，讓學生秀出報告反駁，他們放的是「王力宏」。（圖／學生提供）



學生則秀出報告打臉王浩宇，他們是放王力宏的梗圖，而圖中寫道，「學音樂的孩子不會變壞」、「喔！是嗎？」想用搞笑詼諧的方式結束報告，沒想到引發老師不滿。

針對此案，台中一中14日召開記者會說明，對造成社會大眾輿論、困擾，感到非常抱歉。校方並發出7點聲明，呼籲社會大眾應給老師、學生、學校處理校園事件空間， 暫停以部分資訊檢視及評價事件，進而對新聞事件的學生及老師造成不必要身心影響。

►台中一中聲明全文：

一、近日本校師生0311音樂課衝突事件，造成社會大眾議論、困擾及社會資源的投注，在此致歉。

二、本校已於上周五安排師長與學生會談了解事發原委及過程，3/14分別邀請相關人員進行說明，包含音樂老師、導師、校內相關老師、報告組4位同學、錄影上傳同學及其他4位非報告之同班同學進行說明。以上各項面談，目的在釐清師生音樂課事件過程，持續關心了解事件之後師生身心狀態。

此事件後，校方對於不管是教師輔導與管教學生、教學教材教法，學生手機使用管理及課堂秩序與人際間的尊重的要求，學校責無旁貸，應肩負起責任。

三、課堂事件概要

(一)作業敘述：老師請學生針對音樂課本中第九課的內容，從課本中挑選中國傳統樂器作介紹，報告長度為30-40分鐘，簡報15~20張，除樂器介紹外，亦需包含3~5首音樂，簡報後準備3~4個題目與同學互動，最後附上小組工作分配表。

(二)事件過程：

1.學生報告前半小時將檔案上傳至教室電腦，老師預先檢視後，刪除學生關於牽亡歌的部分，希望能聚焦在課本相關的內容上。

2.學生開始報告後，因為被刪除部分PPT，造成報告時間不足40分鐘，因此學生改唸部分課文內容，希望能補足時數，但是老師認為逐字唸課文的報告沒有意義，出言制止，請報告學生下台。

(三)老師表示：「針對課堂中生氣和被激怒的部分，我願意道歉。」但是她並沒有貶低南北管以及牽亡歌的意思。而且在衝突之後，她就讓學生將南北管以及牽亡歌的內容上台完成報告，也讓同學播放牽亡歌。

(四)學生對於網路流傳不實之訊息造成他們的影響，特別希望校方藉記者會澄清以下幾點：

1.針對網路誤傳學生以梗圖嘲諷老師，並非事實，經校方檢視及老師確認，皆無嘲諷老師之情事。簡報出現的梗圖並非網路指涉的男明星，而是台灣某位男歌手。

2.陳同學並未第一時間接到校方要求提供簡報，也並未拒絕。3/13亦已提供簡報檔案給校方。

3.當事人陳同學澄清他在上課後，他並未到教務處、學務處申訴。

4.週五中午之後在處理本案的是「校內相關教師」，非「輔導老師」。

四、關於學生指出學校要求學生影片下架部分：考量影片內容涉及多位同學的影像，上傳易造成模糊焦點，且學校師長與學生輔導時，建議學生考慮將影片下架或設為私密，以免影響個人人際關係以及產生後續法律問題，但亦尊重學生有不同的感受。

五、音樂科呂老師對於南管、北管傳統音樂推廣不餘遺力。呂老師曾於107學年4月16日至27日推動「藝起下鄉去：多元美學培育計畫」、109學年10月26日至30日推動「藝術深化體驗計畫」，邀請臺北藝術大學傳統音樂系指派藝術家（王依雯、金玉琦）入班教學，教學主題為南管、北管音樂，教學期間由呂老師等人在場協同教學。

六、呼籲社會大眾應給老師、學生、學校處理校園事件空間， 暫停以部分資訊檢視及評價事件，進而對新聞事件的學生及老師造成不必要身心影響 ，這次經驗對於我們做為教育單位也是極為重要的學習，但避免事件釐清過程中，因資訊呈現及傳播速度導致對學生或老師造成不必要之傷害，呼籲社會大眾先暫時不傳閱影片、下架影片，留給學校一些時間關懷師生、理解事件始末，進而解決這次矛盾！因網路傳播及不同立場言論導致師生皆被不同論述批判而對立，甚至加深傷害，師生雙方卻錯過對話與朝向更好教學環境機會，皆非我們所樂見。目前師生皆初步表達願意再與彼此溝通的意願，期待後續能建構良好的互動。

七、學校本於教育立場，定將積極協助師生，務求維護學生學習權益，老師教學品質，健全學生及教師支持系統，持續為中等教育努力。