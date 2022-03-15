快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

記者邱晟軒／綜合報導

台中一中學生與呂姓女音樂教師發生衝突，桃園市前議員王浩宇爆料，女老師因被學生戲稱「白雲」，且學生做報告時故意放入白雲梗圖，才讓老師爆走失控，不過此說法遭中一中學生會發聲明打臉，並強烈要求王道歉。對此，王浩宇今15日終於在臉書發文致歉了。

王浩宇臉書發文表示，「關於中一中的事件，老師因長相遭受長期言語霸凌是事實，但與這次的事件並不相關，我確實不該聽信校友相關討論就發言評論，因為轉貼相關討論並評論造成輿論，因此有必要向當事學生道歉。」

王浩宇指出，「惟就整件事情，從雙方就老師設定的報告範圍發生衝突到學生拍攝PO網，在老師確實沒有違反任何教學規定的狀況下，學生這樣的做法造成後續對老師的各種公審、言語霸凌，實在沒有必要。」

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▲王浩宇「爆錯料」傷4學生，今發臉書道歉。（圖／翻攝王浩宇臉書、YouTube）

學生會聲明全文：

針對本月11日，校內發生之學生於音樂課因報告內容與教師發生衝突事件，本會發表以下聲明：

壹、本會得知此事件發生時已是週五下午，無法於第一時間向校方確認事件之細節。本會亦無法在週末取得校方及教師說法，查證事件之事實內容，因此並未於週末發表意見及聲明。

貳、此事件於週末二日經新聞媒體報導出，本會即於週六（3/12）透過本會IG帳號向當事班級表達關切，並順利聯絡到該班兩位當事人，分別為影片中與老師爭取內容之陳同學，及掌鏡並上傳影片之紀同學，分別由本會會長及副會長負責聯繫及了解事發經過，並取得兩位同學同意由本會出面協助與校方溝通。

參、今日（3/14）一早，本會會長及副會長便向校方溝通及了解校方掌握之事實內容，同時轉達當事同學之說法及要求，並且當事學生（包含報告組四名同學，掌鏡之紀同學及班級其餘四名同學）與校方召開之討論會，本會會長及副會長亦列席參加以確保校方處理此事件之公開透明。

肆、本會於確認事實經過之後，為當事學生澄清以下幾點：

(1) 針對前議員王浩宇先生於13日深夜公開於個人臉書發布之貼文，其中「這次音樂報告，有學生故意用白雲之照片，故意放牽亡魂的歌搭配。老師因為被攻擊長相而情緒失控遭側錄，然後就被媒體攻擊」之言論，經本會及校方共同查證，證實為未經查證之虛假言論，此貼文經多家媒體轉載，已嚴重傷害本校當事4位學生之名譽，本會予以強烈譴責。並代表當事同學要求王浩宇先生於個人臉書頁面澄清並道歉。同時要求已轉載相關訊息之各媒體公開更正此消息。

(2) 數家媒體於報導稱當事陳同學當日有與紀同學一起到教務處及學務處申訴，經今日會同校方於討論會中詢問，陳同學表明當日未前往相關處室進行申訴動作，特此澄清此為未經查證之流言。

伍、針對本次事件事後協調以及調查，校方將於明日（3/15）召開校事會議進行商議，雖校事會議無學生代表參加，但本會將會持續密切關注此次事件後續發展，且已取得當事五位同學同意由本會出面與學校商討後續發展。本會將以保護學生身分安全、個人名譽及爭取當事學生權益為第一優先，並以當事學生期望之解決方法與校方進行協調與商談。

陸、本次事件之事實真相經今日討論會後學生同意，將依校內後續正式管道處理方式，由校事會議決議是否由調查小組進行調查，並在事件終結後由校方依公平公正公開的原則對外公佈資訊。而調查期間本會亦遵守保密原則，不公開發表相關立場及究責問題。

柒、本會再次感謝各界對於此事的關心，但同時也譴責外界未經證實之不實言論，此些言論會間接或直接傷害到當事學生之名譽並影響到其個人生活，同時傷害到台中一中校譽使全校師生背上沉重之輿論壓力。本會以此聲明呼籲各界勿再隨意臆測事實真相，並停止傳播未經證實之不實資訊。

捌、如有台中一中在學學生因此次事件而受到任何權益之影響，請立即向校方或本會反映，本會會盡最大的努力關注此次事件並維護全體學生之權益。

台中一中學生會

111年3月14日（一）